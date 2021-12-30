生化博士走歪路 進口護髮乳藏46公斤喵喵毒咖啡包原料
一名擁有國立大學醫學院生化研究所博士高學歷的毒犯，從網路商店訂購第四級毒品化學原料「3氧2苯基丁酸甲酯」，並從大陸以護髮乳名義進口來台，總計約46公斤，再分批寄送到高雄來，經海關及航警查驗貨物，拆箱發現是2種第四級毒品，當場逮捕嫌犯與取貨男子4人，全案由高雄地檢署依懲治走私條例及毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-30 15:00:00
今年4月間航空警察局與關務署臺北關於關口執行貨物查驗時，發現有人從美國網路商店訂購化學原料後，並從大陸以護髮乳名義分批出貨來台，經查驗人員發現可疑即時送驗，驗出為第四級毒品「2溴4甲基苯丙酮」及「3氧2苯基丁酸甲酯」總計約46公斤，立即報請檢察官指揮溯源偵辦。
經查，該批毒品共有5件都是寄到高雄市，警方組成專案小組前往現地埋伏，逮捕不知情黃姓及陳姓犯嫌正在管理室收取貨物，再追出另一名聯絡他們的吳姓仲介後，查出原來主嫌是33歲的馮姓嫌犯，這名馮嫌是國立大學研究所畢業，有高學歷的化工背景，曾在108年就有過走私毒品紀錄。
航警局表示，檢警等單位立即取出箱內毒品後，仍將紙箱寄去高雄市鹽埕區收件地址大樓，不久，黃姓、陳姓2男子去大樓取貨，埋伏多時的航警高雄分局員警立即圍上，拘捕2人。
檢警查出，馮姓男子涉嫌交代員工吳姓男子，找黃、陳2人去取貨，警方在台北市中山區、高雄市鹽埕區逮捕吳、馮2人，將全案移送雄檢偵辦。
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