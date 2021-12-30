恐怖傷照曝光！網美遭毆打進醫院　「為何下手這麼重」

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姊妹倆在好心人的幫忙下就醫，並報警做筆錄，楊寶貝向粉絲報平安，「我們已經敷了藥、也吃藥了。人都平安，只是心理上受到了特別大的傷害。」
楊寶貝強調，她這幾個月學習解決問題，一直都很努力還債，身邊親友都受過恐嚇，「如果我想逃避的話，我早就離開了馬來西亞。我們選擇一個個去面對，一個個去解決，只是因為我想面對自己的責任，彌補自己的錯誤，甚至在下個月要打官司了，我也是沒想過要逃離。」
「但是，最不想發生的事情還是發生了」，楊寶貝向施暴的幕後主使者喊話，「一人做事一人當，禍不及親友，我每個月都在還錢給你了，請你別再騷擾和傷害我身邊的家人了！」（編輯：楊穎軒）
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11