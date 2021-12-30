梁靜茹婚變2年再詮釋《慢冷》 開心「一神曲」被傳唱
情歌天后梁靜茹近來睽違12年，再次登上台北跨年開唱，這次除了將帶來一連串膾炙人口的梁氏情歌之外，也將與旺福樂團跨界合作。梁靜茹今（30）日出席彩排時，笑說自己太興奮所以5點多就驚醒，而談及7歲兒子近況時，透露音樂老師曾經跟她詢問過《小手拉大手》的弦樂譜，坦言很開心這首歌可以在小學群中傳唱。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-30 13:06:37
近來王力宏婚變鬧得沸沸揚揚，梁靜茹接受訪問時疑似怕被問及此事，4分鐘就向媒體致謝離場，不過她依然起了大早，用療癒系的歌聲溫暖、撫慰大家，好好度過這段焦慮與不安。談及彩排前的心情，梁靜茹透露在兒子的鬧鐘響起前，就興奮地醒過來：「可能就是有點嗨，因為2020、2021年經歷不少事情。」坦言這次跨年能如期舉辦，內心感到相當激動。
梁靜茹透露兒子在自己開唱前，有稍微關心一下地點和演唱曲目，也告訴她學校都會放媽媽的歌：「他（兒子）的音樂課老師，有跟我要《小手拉大手》的弦樂譜，我其實還滿開心的，因為小小的歌，竟然起了大大的作用，到小學群都還能唱。」至於兒子是否視自己為偶像，梁靜茹笑說：「部分而已，我才視他為偶像，就是他這個年齡層會的，我以前都不會。」
梁靜茹今天彩排時演唱《慢冷》，模樣深情款款，歌詞字字句句扣人心弦，事實上，梁靜茹2019年與前夫趙元同離婚，還曾在新專輯分享會上唱到《慢冷》時突然哽咽，如今事隔2年再度詮釋這首歌時，能穩穩地唱完還能療癒聽眾，看來似乎已走出離婚陰霾。