瘋跨年！最後日落及元旦日出時刻曝光 送走壞事迎好運
今（31）日就是2021年的最後一天了，這一年大家過得好嗎？年中受到本土疫情影響，全民度過了一陣驚慌又變動的日子，不敢出門也只能居家上班，讓不少人突然發覺「原來能去公司上班還不錯！」宅在家苦悶了大半年，隨著疫情趨緩才慢慢解封，社會慢慢恢復元氣。無論如何，這年終於過去了，把不好的留在今年，展望2022希望大家都能安好。在這歲末年終之際，還是要有點儀式感！尤其今天開始有三天連假，除了今晚瘋跨年夜以外，每年這時候，不少人習慣特別去送走今年最後一道夕陽，以及迎接來年第一道曙光，中央氣象局幫民眾整理出各地跨年日出日沒資訊，本島最晚日沒將在台南七股海堤，時間是今天傍晚17:25，而元旦最早的日出，則落在離島蘭嶼，時間是清晨的6:32。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-31 08:00:00
根據氣象局資料顯示，今天各地日沒時間大致落在17:14到17:29之間，台灣本島的最後日落會在台南七股海堤的17:25，至於全國最晚日落，則是出現在金門浯江溪建功嶼，時間是17:29。至於元旦全國最早日出出現在蘭嶼東清，時間是清晨6:32，而台灣本島最早日出，落在屏東恆春的龍坑，時間是清晨6:35。至於北部最早日出，則是在新北三屌角燈塔的6:37。
氣象局表示，日出日沒時刻是指在平均狀況的大氣條件下，觀測者所見到太陽圓盤面的上緣與地平線交接的時刻，實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受到觀測者所在位置地勢高低等因素影響，會導致見到的日出日沒時刻稍早或延後。另一方面，所謂的「曙暮光」，又稱為「始曉終昏」，是在日出之前或日沒之後，太陽在地平下之下的部分時間」，地球的高層大氣依舊受到太陽光照射，高層大氣將部分陽光反射到地面，使得地面的觀測者看到的天空或周邊環境並未完全黑暗，就稱為「曙暮光」（twilight），和日出日沒時刻略有不同。
不過要看到日出日沒，天氣條件很重要，根據氣象局最新預報資料顯示，整個元旦連假受到東北季風影響，大台北地區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴，所以北台灣及東部地區民眾要欣賞最後日落及元旦日出，就得碰點運氣了。至於中南部地區大多維持多雲到晴的天氣，很適合參加戶外跨年相關活動，不過氣象局也提醒，連假期間北部及東北部地區整天天氣都偏涼，低溫只有攝氏13~15度，高溫約攝氏17~20度；中南部地區低溫約攝氏13到16度，高溫約攝氏23到25度，日夜溫差大，早出晚歸的朋友務必記得要添加衣物禦寒。