炙燒牛排專門店開幕　辦公益暖心餐會

國內疫情趨緩，「米塔炙燒牛排專門店」繼台中中友、高雄義享後再展新店，29日於高雄大遠百舉辦公益餐會「愛的守護、食在幸福」，邀請高雄市調色板協會服務對象享用美味餐點。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-30 12:45:02
米塔集團行銷部經理Sam表示，2014年開始與各個公益社福單位合作，7年來愛不停息地做公益總捐助價值超過千萬。此次高雄新店開幕，特別邀請高雄市調色板協會的服務對象享用美味餐點，用美食鼓勵增加信心、生活的動力。
高雄大遠百店長黃友誠經理表示，歷經近二年的疫情，讓民眾徹底改變生活形態，連消費習慣也大受影響，越來越多消費者到百貨以用餐為主要目的，把逛商場作為次要目的，點出了餐飲對於百貨商場帶來的「停留經濟」影響力。
「米塔炙燒牛排專門店」打造舒適明亮的用餐環境也準備了精緻美味餐點，更有針對喜歡雙重口味的饕客推出雙拼系列，同時，針對家庭客推出兒童排餐等多種豐富選擇。特別強調「溫度」是美味排餐的關鍵，嚴選CHOICE等級、採用「濕式熟成」利用牛肉本身的酵素分解結締組織，使牛肉自然的嫩化並提升牛肉多汁性與風味。每道牛排皆提供高温380度的鑄鐵磁石，DIY加熱生熟度自由拿捏。另有自助吧無限供應，多款主廚例湯、飯麵主食、冷熱飲品、甜點、冰淇淋、輕食炸物、歐式麵包等。