酒駕致死均判31.5個月 江啟臣：加重刑責絕非即興修法

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣翻出近年酒駕判刑數據，酒駕若沒撞傷撞死人，頂多繳罰金，根本不會被關；若肇事撞傷人平均16個月刑罰，僅1年半而已；而酒駕致死平均判31.5個月，連3年都不到，這讓江啟臣痛批「根本不合理！」連飆車肇事最高都能判到無期徒刑，酒駕最高卻僅10年，讓喝酒的人更會心存僥倖、甚至肇事了依然不痛不癢，感嘆台灣的修法是「不見棺材不掉淚」。
江啟臣指出，今年5月發生酒駕致死事件時，就已提案修法重懲酒駕，當時卻被民進黨立委攻擊是即興式修法，「其實感覺滿難過的」。當時也提案酒駕超標要沒入車輛，杜絕酒駕者再上路危害他人生命，也被敵對陣營反駁說車輛可能是人家的生財工具，會損害人民財產權，甚至調侃沒收車輛若拍賣要賣給受害者嗎？用這種口吻消遣跟批評，「我感覺不是很舒服」，但現在也不想指名道姓當初是誰這樣講。
談及國外現行法令，江啟臣表示美國有34州可以永久或暫時沒入車輛；法國是可以沒收車輛；愛沙尼亞可以在車牌做標記、再犯就沒收車輛。江啟臣強調，法令可以做配套，沒收是變成國家的；沒入是暫時保管、有解除條件，有人擔心沒入會侵害人民財產權，但沒入有彈性，可以設定什麼情況暫時沒入、什麼情況要永久沒入，現行法規酒駕者交保後還能繼續開走他的車，等於讓不定時炸彈再度上路，是很不合理的事。