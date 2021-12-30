事業單位補助地方建設　趙天麟：應正面看待

高雄市政府積極推動壽山動物園「新動物園運動」改建工程，高市府爭取台電、中油等企業單位協助，近日成為話題，立委兼任民進黨高雄市黨部主委趙天麟今（30）天表示，市長陳其邁爭取經費挹注建設值得肯定，且補助地方建設依法有據，也是企業社會責任和共同參與高雄發展，籲外界正面看待高雄建設的進步。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-30 13:21:28
高市府改建壽山動物園，獲得台電等單位協助8千萬元不等經費，還有其他民間企業捐助等；趙天麟指出，中油、台電在設廠縣市有回饋金制度，台電依電業法65條規定「為促進電力發展營運及提升發電等周邊地區發展居民福祉，依發電數量設置電力開發協助金協助直轄市或縣市主管機關推動電力開發與社區和諧發展事宜」，包括高雄、新北及台中都有相關補助金。
他指出，台電2019年提供中火周邊電協金2.6億元，2020年2.2億元，各縣市對電協金的使用方式不同；而高雄市是全台電廠數，及一年近500億度的發電量，是全台總發電量最高的縣市，陳其邁市長上任後和中央合作並積極爭取建設經費，是市長能力的展現，也不是讓台電睦鄰基金流入特定家族支配的基金會，更何況中市府接連2年都有逾2億元的電協金。
趙天麟籲外界勿扭曲公民營機構參與高雄建設的用心，企業捐助壽山動物園改建不只台電等企業，很多高雄市在地業者認同是企業社會責任並參與，重點在於市府如何有效運用及做好改建工程，讓動物園成為最佳寓教於樂的景點。