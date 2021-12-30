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冠軍隊──弘光獵鷹隊裡，有一位暱稱為「鈞玲天下」的選手，操作技術相當卓越，讓許多年輕玩家都盛讚，引發熱烈討論，這位選手本名為李福鈞，以前是軍人，現職為計程車司機，而表現優異的原因其來有自，他涉獵遊戲的「年資」已達7年，平時最喜歡和三位子女在家一起打電動，培養不少感情、默契，且不只是英雄聯盟，世紀帝國、魔獸爭霸，也都是他拿手的遊戲。
專家：不老電競符合「三動」條件 預防失智症
超過耳順之年的李福鈞叱吒賽場，獲得眾人青睞。不老電競，讓跨世代的隔閡得以消弭，驚艷了年輕人的耳目，也讓年長者找到了成就感，電競儼然已不再是年輕人的專利。林口長庚醫院失智症科副教授級主治醫師徐文俊認為，不老電競比賽，符合了高齡者所需的「三動」，第一是「互動」，包括隊員彼此之間感情的交流、培養默契，可讓長者抒發心情、壓力；第二是打電動可以活動肢體，例如操作滑鼠、鍵盤，訓練手部力量也增進協調能力，讓長者做到「運動」；第三是「腦動」，透過培訓中學習以及遊戲進行中的策略規劃，可促進長者認知能力，對於預防失智有所幫助。
徐文俊表示，而最關鍵、最可貴的地方不單單只是在遊戲中打贏一場勝仗，是帶給長者們正面的意義與鼓勵，讓他們知道就算年紀大了，這些事情依然辦得到。要學會站在長者的立場，幫助他們克服生理上、心理上的障礙，在他們肢體不協調、不懂3C的情況下，如何讓他們一步一步學會，並耐心且長期陪伴他們走完全程，是相當重要的。
「超高齡社會」不是負面名詞 應有這樣的認知
不老電競的舉辦，也喚起了另一反思：台灣自1993年起，邁入了「高齡化社會」，2018年轉為「高齡社會」，而到2025年將正式進入「超高齡社會」。「人口老化」一詞讓許多人擔心、害怕，下一代未來勢必負擔沉重的扶養比，不知該如何面對。不過，徐文俊認為要換個角度思考，「超高齡社會的來臨，實則代表大家越來越健康。因為人活得更久了，表示無論在慢性病控制、或個人健康意識都有提升。」
徐文俊表示，在高齡門診當中，已有一半以上是超過80歲的患者，確實高齡現象越來越普遍，民眾必須要心理預備，第一是自我健康意識要提升，每個人都要活得老，但是要活得健康；第二是高齡者面臨生理上老化要有所準備，例如，做好慢性病健康管理。「年輕時是經營自己的事業，年紀大則要懂得經營自己的健康。」
如何老得優雅、尊嚴？ 專家推薦這樣做
第三，人生進入不同階段，學會用不同方式生活。徐文俊呼籲，不是害怕變老，而是懂得接受每一個階段的老年，隨著身體老化、養護需求增加、經濟能力變化等，在每一階段，都有因應方式：
一、70-80歲：心肺功能、骨關節等都「大不如前」，活動度一定會被受限，因此要學會過上「慢」生活，讓自己的生活步調變慢，享受慢活人生。
二、80-90歲，當慢到一個程度時，將進入「沉靜的生活」。雖然體力差，但人生「智慧」還是在，因此沉靜的生活，應是運用智慧，貢獻自己的人生歷練，有益於他人、有益於下一代，甚至有益於社會的事。
徐文俊也表示，大家常常說要「對抗老化」，深怕自己步入晚年勞苦了晚輩、或是受到社會的歧視與標籤，「接受老化」反而才是大家面對人口老化應該要有的心態，如長者能老得優雅、老的過程享受晚年時光，就像那些參與不老電競的選手們，不僅對於自我的身心有所幫助、消除世代間的分歧，使下一代的心理壓力有所釋放、解脫，在在彰顯「老後尊嚴」的最佳樣貌。
資料來源：健康醫療網 老後的尊嚴（四）超高齡社會是危機？從「不老電競」看見老後尊嚴
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