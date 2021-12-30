跨年新選擇「就快樂啦！」舞台劇陪民眾倒數

2022年即將來臨，疫情平緩後，各縣市也紛紛推出跨年活動。全民大劇團特別製作舞台劇《2022新年…就快樂啦！》，劇情不僅融入最新時事，還要帶觀眾一起回顧台灣的重大新聞，看郭子乾超強模仿，聽特製的流行音樂大串燒，12月31日晚上9點半唯一跨年場在衛武營演出，陪民眾一起倒數。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-30 13:37:17
《2022新年…就快樂啦！》此齣故事講述一個窮劇團，經歷了一整年的不順利，終於在年終標得「瘋狂里」的跨年晚會，沒想到為了達成主辦不合理的請求，不僅在墓園舉辦跨年晚會，還以閃光彈取代煙火，搶過了101的煙火風采。
此劇由郭子乾及夏靖庭領銜主演，郭子乾在劇中不僅一人分飾多角，同時扮演柯Ｐ、郭台銘、蘇貞昌以及劉寶傑，還可以讓四人互相對話，更以「前高雄市市長」的形象大唱歌曲「夜襲」；金鐘影帝夏靖庭則少見開金嗓，模仿五月天唱起「離開地球表面」，邀請觀眾一起離開劇場表面。
編導謝念祖表示，這齣戲最大的特色就是「時事性」，公投議題、林秉樞家暴、王力宏離婚、宋少卿酒駕事件，通通成為笑哏收進劇中。劇中收錄從2004年至今台灣經典的跨年流行歌曲，進場觀眾不僅可以感受跨年氛圍，也可以拿著螢光棒一起High，最特別的是，臨近12點，台上演員會一起和觀眾倒數跨年。