十大賞夕陽景點！高美濕地排第二　網推「這裡」很chill

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而台中著名的濕地生態保育區「高美濕地」，是聲量排名第二的好地方，擁有豐富的自然景觀生態除了讓遊客能與招潮蟹、彈塗魚一起賞夢幻夕陽，一整排純白風車映著落日金光的特殊景色也同樣受到網友關注，去過的人都說「夕陽很美，環境維護的不錯」、「超級美的，還看到和尚蟹跟獨手蟹」。
至於位居水岸夕陽第四名的是高雄「西子灣風景區」，因獨特的港灣風景與夕陽互相輝映而出名。來到西子灣的民眾能坐在礁岸邊，享受海風吹拂，看著夕陽漸漸消失在海平面，映照著橘黃光暈配上海鷗、貨輪進港的光景，帶給遊客難忘的港灣美景。
另一方面，在山上賞日落也是不同的體驗，除了能享受登山的樂趣外，有機會還能見到雲海，朦朧的夕陽美景帶給旅客脫離世俗塵囂的氛圍！在各個「山中夕陽」景點中，以「合歡山景觀道路」最受網友歡迎。每年11月至隔年3月都是南投縣合歡山景觀道路的「雲海季」，來到這裡的旅客有機會看到浪漫夕陽及雲海繚繞山頭的夢幻景致，看著連綿至天際的山脈、遠方天空因夕陽的位置不斷變換著顏色，如詩如畫的場景讓網友直呼「夕陽餘暉與雲海相互輝映，美不勝收」。
其他山中夕陽景點聲量依序為台北市象山、隙頂風景區、大崙山觀光茶園。而位居第五的是位於九份及雙溪交界處的「不厭亭」，因為蜿蜒公路邊滿是搖曳的芒草，有種遺世獨立的氛圍，而被網友戲稱為「寂寞公路」。每到傍晚時分，夕陽光線灑落在芒草上，將整座山坡染成金黃色，夢幻到讓網友直呼「整座山根本芒草大噴發，忍不住整路狂拍！而且這次剛好遇到夕陽，日落後的晚霞又是不一樣地美」。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，觀察今年1月1日到12月20日，統計網路上相關夕陽景點討論則數所得。