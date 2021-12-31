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十大賞夕陽景點！高美濕地排第二　網推「這裡」很chill

▲阿里山隙頂風景區的夕陽，在全台山中夕陽景點排名第三。(圖／嘉義縣政府提供）
▲阿里山隙頂風景區的夕陽，在全台山中夕陽景點排名第三。(圖／嘉義縣政府提供）

記者張勵德/綜合報導

2021-12-31 08:05:00

夕陽美景人人都很愛，但每天的日落平均只有30分鐘，想看到完整的夕陽景致，除了天公作美給個好天氣以外，選擇好時間跟地點更重要！告別2021年，今天傍晚迎來今年度最後的夕陽，想跟這一年好好道別嗎？選一個好地方觀賞夕陽美景，絕對是超級有儀式感的作法！在眾多觀賞夕陽景點，網友最推崇的地方有哪些？根據《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫調查，過去一年內夕陽景點的網路聲量，水岸夕陽最受歡迎的景點以大稻埕碼頭貨櫃市集最夯，至於山中夕陽，則以合歡山景觀道路最受推崇。

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▲全台水岸夕陽景點排行，大稻埕碼頭貨櫃市集排名第一。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲全台水岸夕陽景點排行，大稻埕碼頭貨櫃市集排名第一。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
根據調查顯示，在「水岸夕陽」相關討論中，網友都認為看著夕陽餘暉灑滿海面，在鹹鹹海風中等待夕陽落下，是生活中的浪漫。討論聲量居冠的「大稻埕碼頭貨櫃市集」除了讓民眾能夠坐在貨櫃二樓一覽河岸美景，等待黃昏夕陽落下，更有許多異國美食和在地小吃，集結夕陽餘暉、美食、音樂的饗宴。網友紛紛留言表示「走走逛逛的好地方，黃昏夕陽超美」、「傍晚到時候可以在那裡邊小酌邊看夕陽，真的很chill呢！」

而台中著名的濕地生態保育區「高美濕地」，是聲量排名第二的好地方，擁有豐富的自然景觀生態除了讓遊客能與招潮蟹、彈塗魚一起賞夢幻夕陽，一整排純白風車映著落日金光的特殊景色也同樣受到網友關注，去過的人都說「夕陽很美，環境維護的不錯」、「超級美的，還看到和尚蟹跟獨手蟹」。

至於位居水岸夕陽第四名的是高雄「西子灣風景區」，因獨特的港灣風景與夕陽互相輝映而出名。來到西子灣的民眾能坐在礁岸邊，享受海風吹拂，看著夕陽漸漸消失在海平面，映照著橘黃光暈配上海鷗、貨輪進港的光景，帶給遊客難忘的港灣美景。

另一方面，在山上賞日落也是不同的體驗，除了能享受登山的樂趣外，有機會還能見到雲海，朦朧的夕陽美景帶給旅客脫離世俗塵囂的氛圍！在各個「山中夕陽」景點中，以「合歡山景觀道路」最受網友歡迎。每年11月至隔年3月都是南投縣合歡山景觀道路的「雲海季」，來到這裡的旅客有機會看到浪漫夕陽及雲海繚繞山頭的夢幻景致，看著連綿至天際的山脈、遠方天空因夕陽的位置不斷變換著顏色，如詩如畫的場景讓網友直呼「夕陽餘暉與雲海相互輝映，美不勝收」。

▲全台山中夕陽景點排名，合歡山景觀道路居首。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲全台山中夕陽景點排名，合歡山景觀道路居首。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
其他山中夕陽景點聲量依序為台北市象山、隙頂風景區、大崙山觀光茶園。而位居第五的是位於九份及雙溪交界處的「不厭亭」，因為蜿蜒公路邊滿是搖曳的芒草，有種遺世獨立的氛圍，而被網友戲稱為「寂寞公路」。每到傍晚時分，夕陽光線灑落在芒草上，將整座山坡染成金黃色，夢幻到讓網友直呼「整座山根本芒草大噴發，忍不住整路狂拍！而且這次剛好遇到夕陽，日落後的晚霞又是不一樣地美」。

這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，觀察今年1月1日到12月20日，統計網路上相關夕陽景點討論則數所得。

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