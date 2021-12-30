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「曾為張庭公司代言或持股」　林志玲、吳宗憲被點名了

▲林志玲（左圖）、吳宗憲曾與張庭夫婦公司合作。（圖／林志玲IG、固力狗娛樂提供）
▲林志玲（左圖）、吳宗憲曾與張庭夫婦公司合作。（圖／林志玲IG、固力狗娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-30 14:26:38｜2021-12-30 14:27:46

張庭、林瑞陽在大陸成立的電商公司「上海達爾威」，近來傳出利用金融機構轉移、隱匿涉嫌傳銷資金，6月時遭當局立案調查，被凍結超過26億台幣的資金，儘管夫妻倆強調一切合法，仍受到輿論非議。前環球時報總編輯胡錫進昨（29日）更點名林志玲、吳宗憲等人曾為「達爾威」公司代言或持股，引發關注。

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▲張庭（左）、林瑞陽累積上億身家。（圖／翻攝張庭微博）
▲張庭（左）、林瑞陽擁有上億身家。（圖／張庭微博）
胡錫進在微博影片表示，商業登記查詢APP「企查查」顯示，女星陶虹就持有「達爾威」公司1.93%股權，另據旗下平台「TST庭秘密」資料，徐崢（陶虹老公）、吳宗憲、林志玲、曹格等都與其有合作。

▲胡錫進點名林志玲、吳宗憲等人曾與張庭夫婦公司合作。（圖／胡錫進微博）
▲胡錫進點名林志玲、吳宗憲等人曾與張庭夫婦公司合作。（圖／胡錫進微博）
此外，胡錫進指出，張庭共關聯90家公司，還是77家公司的法定代表人，但其中多家今年才成立的公司已經註銷，更曾一天內註銷9家公司，至於林瑞陽則關聯53家公司，其中陶虹在11月時退出另一家與張庭、林瑞陽合夥公司，「大家看是不是有點亂？」

胡錫進說，演藝明星經商是世界性現象，因為明星能吸引注意力，聚攏人氣，這有可能就是錢，「但一個人辦幾十家公司，這中間在倒騰什麼，是值得打問號的」、「通常搞出一堆公司有利於做空利潤和避稅，另外可把與合作夥伴共同開展的業務，轉移到其他公司裡」。

▲胡錫進質疑張庭、林瑞陽成立數家公司的真正目的。（圖／胡錫進微博）
▲胡錫進質疑張庭、林瑞陽成立數家公司的真正目的。（圖／胡錫進微博）
「即使張庭夫婦沒有違法的惡意，他們能否管理好這麼多公司，讓自己利益最大化的操作不碰到法律紅線，也是挺玄乎的一件事」，胡錫進語帶質疑地說。

胡錫進直言，明星能真正成為成功商人的都是鳳毛麟角，經商不僅要懂市場還要了解法律，最後是艱苦的付出和對市場風險的承擔，「舒舒服服就能把名氣轉化成上市公司般的高價股權，那對絕大多人來說都是作夢」。（編輯：楊穎軒）

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