蕭煌奇與羅志祥同門組限定團　自揭明年「重要計畫」

曾是羅志祥同門的金志遙，去年從歌手身分斜槓擔任亞洲娛樂平台AMM娛樂的總經理，平台將以預錄的方式，舉辦線上演唱會「2022AMM音樂祭」，邀來蕭煌奇、陳零九，以及AMM娛樂台灣區總經理金志遙，攜手李佳薇、龔柯允、董姿彦、香港資深歌手陳潔靈等人四地連線開唱。而蕭煌奇更是難得公布了明年的「重要計畫」。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-30 14:01:55
蕭煌奇、金志遙、陳零九3人特別組成限定組合「台三線」合唱歌曲《稻香》，出道以來鮮少演唱其他歌手作品的蕭煌奇，第一次翻唱周杰倫的歌，就選擇快節奏的歌曲，為此特別花了三天去背歌詞，還親自「下海」唱和音，讓他覺得非常有挑戰性之餘，更是成為迎接2022的新體驗，此外，蕭煌奇特別公布自己出道20年的「重要計畫」，他透露：「以前我跟著公益團體去各地的監所去做公益表演，不過今年適逢出道20年，我希望能以自己的力量，舉辦一系列的監所巡迴演出，希望能讓全台受刑人聽到我的音樂，從中感受愛及希望。」
陳零九在音樂會上特別跟大家推薦《星星》這首歌，他表示：「這首歌對我意義很大，也是一首回顧整年度的歌曲，讓我們珍惜身邊每一個人。」他提及回首2021最讓他感動的一件事，就是自己在染疫康復期間受到醫護的照顧，他表示：「這些辛苦的醫護人員讓我能順利平安回家，很感動！」」