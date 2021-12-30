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日職／逆風辛辣評論　日媒：新庄剛志的高聲量是雙面刃

▲新庄剛志。（取自火腿推特）
▲新庄剛志。（取自火腿推特）

記者黃泓哲/綜合報導

2021-12-30 14:07:01

日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士「Big Boss」新庄剛志上任以來話題不斷，在歲末年終時新庄剛志仍有許多活動、廣告以及節目通告，讓日本輿論從對他的驚奇、喜愛開始慢慢轉變。日媒《Friday》報導引述不具名人士說法，認為他應該要更專注在本業「職棒監督」上。

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報導中首先直言，從「Big Boss」就任火腿隊監督以來，日本媒體勤追這位流量天王，他本人更是在休賽季行程滿滿，近期歲末年終一週內參與4個以上的特別節目通告，宛如以藝能圈為主業的藝人，且由於「Big Boss」比起有名的藝人更能吸引收視、流量，加上本人也不討厭出鏡，因此形成電視台、火腿隊與「Big Boss」三贏的局面。

報導中認為，新庄剛志不斷上遍各大電視台節目與攻佔媒體版面，是火腿隊戰略大成功，因為火腿隊近期受到主砲中田翔暴力事件影響，加上2023年要轉移到新主場，現階段難以吸引大量球迷，讓民眾對於球團的印象不佳，此時陽光的新庄剛志不斷攻占版面拭去球隊負面印象，根據知名經濟學者関西大學名譽教授宮本勝浩試算，新庄剛志個人創造60億日圓的經濟效益，相當驚人。

不過在外界對於新庄剛志一片讚揚聲中，日媒《Friday》報導中認為，即使現在新庄剛志擁有極高的媒體聲量，但事實就是現在球隊中找不到能替代中田翔的重砲選手，現階段的戰力要爭取優勝難度極高。只要戰績不佳，新庄剛志可能伴隨著高聲量被外界強力撻伐。

此外球隊內部也有人對新庄剛志投下不信任票，認為過去每年休季時常登上綜藝節目的杉谷拳士被下達「出演禁止令」，而新庄剛志給出的理由是杉谷拳士在場外的部分已經很引人了，因此希望他把「本業」棒球顧好，再結合媒體聲量創造生涯高峰。

《Friday》報導引述不具名日本棒球記者說法，透露球員間對於新庄剛志禁止杉谷拳士上通告，「Big Boss」自己卻持續享受鎂光燈的行為感到疑惑。

無論如何，目前在日本職棒圈內「Big Boss」絕對是流量、收視率怪物，但這樣的高聲量像一把雙面刃，球季開打後無論功過都對他以及火腿隊影響極大。

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