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珍惜人與人之間的關係　專訪移工故事作家李牧宜　

▲曾是空服員的李牧宜，著有作品《我在飛機上學會的事》，文章中有許多則移工的故事，溫馨和動人的情節發人深省。（圖／記者陳明安拍攝）
▲曾是空服員的李牧宜，著有作品《我在飛機上學會的事》，文章中有許多則移工的故事，溫馨和動人的情節發人深省。（圖／記者陳明安拍攝）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-31 08:00:00｜2021-12-31 08:11:34

《四方報》報導，曾是空服員的李牧宜，著有作品《我在飛機上學會的事》，文章中有許多則移工的故事，溫馨和動人的情節發人深省。在接受《四方報》專訪時，她提及當初會開始書寫移工故事，很大的原因是在飛機上工作時，她從旁觀察搭乘飛機的移工朋友，並從中獲得很大的啟發。而且家中長輩需要人照顧，家中前後共聘請三位移工，分別是安妮、伊卡和賈娜。在相處過程中，讓她對雇主和移工的關係有更深一層的體悟。 

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對於家中的外籍看護，李牧宜觀察到許多印象深刻的故事。其中一個故事是她在當空姐時，有天深夜，當時的外籍看護安妮陪李牧宜等航空公司的接駁車，車門一打開是一名印尼籍機師，他看到安妮非常開心，用印尼語和她相談甚歡。然而對話結束後，安妮跟李牧宜說自己當下受到很大的驚嚇，她用簡單的中文說：「我以為高的人（指印尼籍機師）不會跟低的人說話。」 

李牧宜意識到安妮口中所謂的「高低」，指的就是身份位階之差，讓她體認到階級的刻板印象無所不在，雖然台灣民間大力倡導不要歧視移工，但有時傾聽移工的聲音，會發現如果能和移工建立起對等的溝通，才會有合理的勞僱關係。「我們應該一起把雙方先入為主的觀念打破，才能談平等的合作關係。」她說。 

現在的李牧宜在台灣亞洲基金會擔任助理研究員，期待能持續地搜集民間聲音，真真實實地站在雇主與移工這兩者中間，作為良好的橋樑，也期盼政府能對移工議題提出更好的政策和研擬方法。


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