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妥瑞過動兒內心細膩敏感 負面情緒恐誘發病情
彰化基督教兒童醫院兒童發展中心張通銘主任指出，妥瑞兒的內心情感相當豐富、多元，且相較一般孩子更為敏感，甚至可說是敏銳。當病童受某事、物影響，出現排斥、憤怒或悲傷等負面情緒，可能導致症狀加重，而臨床上亦常觀察到病童因抽動惡化回診多為情緒不穩導致症狀誘發。
張通銘主任表示，在診間，病童多半不會向醫師抒發自己困擾的情緒，醫師雖能藉由用藥緩解症狀，但誘發病情的原因無從得知，甚至有時父母也不甚了解。由此可知，了解並協助讓陽光灑進病童內心不為人知的深處，化解其負面情緒，是棘手但極為關鍵的預防課題，而繪畫正可作為媒介，協助妥瑞兒透露「內心的秘密」。
「畫」中有話 由畫作細節看妥瑞兒內心
張通銘主任分享，此畫作作者是一名小二女學生，在家中排行老大，另外有一位五歲的妹妹。從畫中可以觀察到作者與爸爸媽媽及小白貓在綠意盎然的草皮上愉快跳繩遊玩，而妹妹神情不悅插腰刻意被大樹隔在外面，不僅顏色較灰暗（頭上烏雲密布），連地上的花草都顯得稀疏。由此推測，妹妹的出現讓作者出現手足競爭的心理，父母若未即時溝通介入，有可能發展成手足衝突，卡卡的內心造成個案抽動更為惱人。張通銘主任強調，手足競爭心理一般小孩也時有所見，但妥瑞過動兒發生的比例相對較多，偶爾也會出現孩子與爸爸競爭媽媽的「伊底帕斯情結（oedipus）」， 建議父母可給孩子重新享有獨生子（女）的私人時間，多陪孩子聊聊，同理孩子情緒常有意想不到的效果。
妥瑞過動兒常合併情緒管理不佳，無法適時正確地抒發心中所想。張通銘主任提醒，找出孩子心裡難受的原因，才能從根本解決問題，而繪畫中傳達的資訊比你我想像中多得多，所有細節呈現，包含作者與父母的距離、人像大小還有顏色，都可幫助深入探究妥瑞兒的內心世界，醫師與專家可藉此初步判斷孩童情緒是否穩定或家庭環境是否安全，進而對症下藥解決問題。
彰基首創妥瑞過動兒繪圖比賽 給予正向肯定
張通銘主任今年暑假邀請妥瑞過動兒繪畫「我和我的家人（在做什麼事）」，短短2個月即收到近200張畫作，創作內容包羅萬象，證明妥瑞過動兒有過人的才華，在10月時結合兒童繪畫專家皮皮老師及羅嘉妘老師進行評審，選出30幅優勝作品。
彰基兒童醫院陳家玉院長特別選於聖誔節舉行頒獎典禮，除彰揚耶穌愛人精神外，對於特殊兒的才能給予肯定，也能同時成為孩子繼續發展的動力。張通銘主任說，現場受獎孩童及父母的回饋溫韾感人令人動容，今年是第一次舉辦這樣的活動，希望未來能持續推行，為妥瑞過動兒提供除了用藥治療外，全方位的治療。
▲圖為彰基兒童發展中心第一屆ADHD妥瑞兒童創意繪圖比賽頒獎典禮（圖片提供／張通銘主任）
資料來源：健康醫療網 妥瑞過動兒負面情緒未妥善處理 內心傷害較疾病更劇
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