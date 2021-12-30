2022Digiwave在駁二 史哲希望大家不要錯過
「感謝台灣產學策進會，特別安排 2022Digiwave 在聖誕、跨年假期於駁二藝術特區登場，一同加入台灣燈會會前會的行列，讓大家在假期來到高雄有更多精彩的活動可以參與。」高雄市副市長史哲今(30)日也把握時間來到駁二參與2022DigiWave Takao ！不過他表示，這一次我不用看展，而是用「破關」。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-30 16:24:48
史哲也認為，2022DigiWave Takao真的是一場很棒的科技慶典，適合每一個曾經是、現在是孩子的我們，大家要感受 5G數位浪潮結合多元藝術展演的最新趨勢，大家不要錯過！
史哲指出，2022DigiWave Takao是一場電玩的祭典，透過沉浸式互動展覽，現場大家都是低頭各自努力，偶爾探探要不要組隊。幾次抬頭時，則是目光交集望向天幕！過程中，彷彿回到過去，這真的是身心靈沉浸到忘記時間了！要感受 5G 數位浪潮結合多元藝術展演的最新趨勢。
史哲說，除了主展區外，策劃團隊與經發局共同搭配在地叁捌地方生活，用心企劃推出鹽埕區限定版實境闖關遊戲，讓玩家在市場內大玩ARG解謎。聽說還有人從下午一點玩到晚上七點半，走到鐵腿都不喊累！同時還能多人互動、參與競賽累積點數，遊戲中所得到的獎勵與點數可在鹽埕合作店家消費使用，串聯與帶動地方商圈經濟。讓線上、線下能夠整合，更帶動大家深入瞭解鹽埕新舊的魅力風采。