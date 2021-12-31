別跟移工「當家人」！李牧宜：勞雇關係正常化更重要

《四方報》報導，目前全台共有23萬外籍家務工，有些台灣僱主忽視移工權益，而有些台灣僱主則將移工比喻為「家人」對此，長期關注移工議題的李牧宜認為，雇主不該和移工當家人，「很多人會問我稱移工為自己家人的僱傭關係你怎麼看？我是覺得，那你也要問人家想不想跟你成為家人啊？你會想被公司老闆說你是家人嗎？」
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-31 08:05:00｜2021-12-31 08:13:49
其實，即便是台灣人都不會想被公司老闆稱之為家人，原因是很有可能是怕面臨無償加薪、加長工時和義務性勞動。李牧宜分享她聽過的雇主故事，有個阿姨逢人便說自己對家中看護非常好，都把她當成家人，送一堆禮物和財務，希望能博得「好雇主」的美名。但這種額外的饋贈，間接地透露出雙方位階的不平等，而禮物則像是施捨，從本質上就是不對等的狀況。另外看護移工在吃飯時間可能會想休息或跟家人視訊，此時如果雇主要求她同桌進食，雖然雇主方是好意，變相地讓移工會有種加班的感覺，其實也不是件好事。
李牧宜認為，與其跟移工「成為家人」，不如採取一個合理的勞僱關係，不去干涉移工私生活，但也要求移工做好工作，在對等的關係下和諧相處。「真正能讓移工順利完成工作的前提，反而是讓雇主與移工的關係『正常化』，與其憐憫對方，不如去同理移工的處境。」
李牧宜的家中長輩需要人照顧，家中前後共聘請三位移工，分別是安妮、伊卡和賈娜，一家人對待三名外籍移工，雖然互動熱情，但會銘記「不把對方稱之為家人」的體貼。舉凡理解對方的母國文化，或是尊重對方的私人空間，以及良好的工作互動，都是一份勞僱關係應有的份際。
李牧宜將移工視為知己，更兩次從台北飛往雅加達，到印尼當地村莊拜訪曾在家中服務的移工朋友。常有人稱讚李牧宜一家是「全台灣最有同情心的雇主」。但對李牧宜而言，她所做的並非出於同情和憐憫，而是發自內心，希望理解並體貼移工的生活。