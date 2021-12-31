日韓加入搶工大戰　台灣移工難題有解？

《四方報》報導，隨著亞洲已開發國家的高齡化現象逐年擴大，日本和韓國都加入搶移工的戰爭，爭論十多年移工問題的日本，在近期研擬將以起薪4萬元聘請移工，並準備從2022年開始，允許一些從事藍領工作的外籍移工，可以無限期地留在日本。另一方面，我國的長照高度仰賴外籍看護，目前全台共有23萬家務移工，對比76萬名失能人口是相當大的差距，但未來雇主將面臨更難找到看護工、等待時間拉長、聘雇成本拉高和仲介趁機收買工費等亂象。《四方報》專訪李牧宜時，問及她認為移工議題可以如何改善，她提出十分有見解的觀點。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-31 08:10:00｜2021-12-31 08:12:45
目前台灣家務移工基本工資僅17,000元，勞動待遇不如產業移工的情形下，全台缺工的大環境也吸引不少家務移工轉職到製造業工作，種種因素，讓台灣的長照人力相當缺乏。「我不會去建議台灣複製其他國家的做法，畢竟每個國家都有不同的問題和背景。以我的觀察是台灣有些政策需要去做細部的討論和修改，例如長照議題。我們對移工的需求是越來越大，如果能把移工納入長照體系，並保證移工的權益，並且有完整的培訓制度，這做法或許能解決許多黑市猖獗的議題，或是黑市因素所帶來的治安問題。」
李牧宜同時指出，光外籍看護的議題就十分複雜和難解，而台灣外籍漁工的勞權也是不容忽視，權宜船的議題期盼大眾能夠理解。她期盼未來大眾能以理性思辯的態度去探討移工問題，在未來數十年間，會成為你我之間更嚴重待解決的社會課題。