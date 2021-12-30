美法德英外長聲援立陶宛 外交部：全球民主夥伴一起支持
面對中國政經脅迫立陶宛之際，美國國務卿布林肯與法國、德國及英國外長強調，他們將與立陶宛同在。 外交部今 （30）日呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-30 15:03:32｜2021-12-30 15:15:49
面對中國持續以政治及經濟脅迫等複合式威脅，升高對立陶宛攻擊行動的卑劣行徑，美國、法國、德國及英國四國外長於29日舉行電話會議。根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的通話摘要，美法英德四國外長強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，4國將與立陶宛站在一起，反對北京壓迫行徑。
外交部發言人歐江安讚揚前述4國外長針對中國對立陶宛不斷升高的威脅，發揮道德勇氣，並為維護民主價值，共同聲援立陶宛；外交部更呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛，共同應對在中國不斷強加於立陶宛的外交及經濟複合式威脅。
外交部指出，台灣除於今年10月派經貿訪問團訪立，簽訂6項合作備忘錄外，也協助立陶宛來台參加2021年台北國際食品展，獲得台灣消費者廣大回響，凸顯台立經貿的龐大潛力。台灣將續與國際民主夥伴將全力協助立陶宛的商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，並加強供應鏈安全方面的合作，增進民主同盟共同抵禦威權主義的韌性，我國堅信台灣、立陶宛與所有支持兩國關係的力量，是站在歴史正確的一方，民主終將勝利。