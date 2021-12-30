正港台味招牌「台灣夢」現身駁二 孔雀霓虹燈點亮碼頭
駁二藝術特區大義公園前碼頭出現了一座引人注目的雙層招牌屋，閃爍霓虹孔雀燈、繽紛多彩的各式招牌在夜色中特別突出，吸引行經民眾細細玩味招牌內容。這是「2022台灣燈會在高雄」最新亮相也具台灣味的作品「台灣夢」，以建築工地常見的鷹架圓管結構搭建，濃縮時代裡的市井樣貌成為光藝術作品。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-12-30 17:00:00
高雄市副市長史哲表示，「台灣夢」的基座是過去港區管制站，在市長陳其邁推動市港合一，拆除圍牆後遺留原地。此次在藝術家李文政改造之下，集合超過70面台灣街頭常見招牌，這些招牌在尚未舉辦燈會前就遍佈台灣，是我們成長的記憶，是台灣夜間縮影。史哲也提到，愛河灣主場區是高雄深耕發展近20年的重要藝術廊帶，因此台灣燈會不僅有精彩作品，也陸續推出當代藝術平行展，本次邀請李文政與拚場團隊同時策展--「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，用光傳承高雄在地的記憶。
文化局長王文翠表示，以「前衛台風」創作聞名的台灣藝術家李文政，長期研究招牌、光、生存空間相互關係，他運用建築工地的鷹架圓管系統來呼應台灣建築物與招牌，組合搭建成這件作品，更巧妙結合高雄獨有的街道樣貌，例如一心到十全的路名、鹽埕著名的銀樓一條街以及大五金產業等，以藝術視角轉化了高雄人的日常風景，讓每位觀看者都能產生共鳴。
由好日文化有限公司與《拚場藝術撞擊》團隊創作的燈會平行展「勻境／臺灣無名戰士紀念碑」，即日起至明年2月28日於駁二大勇區P3-1倉庫展出。「勻境」計畫前往台灣各處不義遺址繞境，透過充滿草根與信仰力量的跨界展演方式，吸引民眾關注那些被遺忘或壓抑的台灣在地記憶。李文政表示，「勻境」配合2022台灣燈會繞境來到高雄，以傳續為台籍老兵尊嚴請命的許昭榮先生的精神，運用當代藝術重新面對在地歷史，說一段旗津臺灣無名戰士紀念碑的故事。空間運用大量鷹架、燈管及宗教道具打造牌樓、祭壇、神轎推車等意象，以「火與光」的元素重現許昭榮的意志與精神，期望透過藝術的轉化，傳承屬於台灣人的「光」。