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鄭家純買豪宅剛驗屋就轉手　「500萬價差」背後實情曝光

▲鄭家純買豪宅剛驗屋就售出。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純買豪宅剛驗屋就售出。（圖／鄭家純臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2021-12-30 15:20:42

28歲的藝人鄭家純（雞排妹）除了在演藝圈、網路上有一定的聲量之外，也斜槓經營情趣用品副業，去年還與親友共同集資，在大安區購入整層共3戶的豪宅「敦南好好」，不過鄭家純11月才剛驗屋，近期就被發現已放在房屋交易網上銷售，價差高達500萬元，對此，經紀人康姐也向《NOWnews今日新聞》
做出回應。

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▲雞排妹自曝處女座驗屋很要求細節，被粉絲誇讚超專業。（圖／翻攝雞排妹FB）
▲鄭家純驗屋非常要求細節。（圖／鄭家純臉書）
鄭家純上個月開箱新屋時，帶著專業好友一同驗屋，並拿著水平尺到處丈量，深怕屋子出任何差錯，也揪出建商漆油漆偷工減料。怎料才隔一個月，就傳出鄭家純已將其中2戶出售，在房屋交易網也能查見，其中21坪無車位開價2480萬元，一買一賣可賺轉手價將近500萬元，隨後康姐也證實此事，表示鄭家純先前購屋時，就曾表示買房的用途就是投資，看來鄭家純不僅副業經營有成，在理財方面也有自己的規畫，頗具生意頭腦。

▲鄭家純轉售2戶「敦南好好」豪宅。（圖／591房屋交易網）
▲鄭家純轉售2戶「敦南好好」豪宅。（圖／591房屋交易網）
據了解，鄭家純去年9月就被目擊現身大安區建案「敦南好好」的接待中心，一口氣買下位於8樓的3戶，坪數分別為21、22、24坪的2房戶型，若加上車位，總價約為6000萬，入手價約89萬一坪。

▲鄭家純在大安區購入的豪宅「敦南好好」已上架轉售。（圖／591房屋交易網）
▲鄭家純在大安區購入的豪宅「敦南好好」已上架轉售。（圖／591房屋交易網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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