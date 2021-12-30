回顧2021年政壇大小事　十大政治新聞一次看

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●四大公投案闖關失敗
紛擾一年的四大公投案12月18日落幕，包含三接遷離、重啟核四、反萊豬、公投綁大選等案，同意票皆未達495萬6367票門檻，且各案的不同意票都大於同意票，達成執政黨所訴求的「四個不同意」目標，穩固了總統蔡英文和行政院長蘇貞昌之「蔡蘇體制」執政基礎。
●振興五倍券發放
新冠肺炎本土疫情今年5月中爆發，直到7月多疫情才逐漸趨緩。為刺激經濟，行政院比照去年的「三倍券」提出「五倍券」政策，原本規劃民眾需自付1000元才能換得五倍券，後來在部分立委的反應下，行政院長蘇貞昌8月中拍板定案，民眾不需自付1000元，直接領取五倍券。
●陳柏惟遭罷免成功
前台灣基進立委陳柏惟10月23日遭到罷免，成為我國史上第一位遭罷免的國會議員，也讓台灣基進國會席次歸零，小黨發展受到考驗。遭到罷免後，陳柏惟持續落腳台中，成為民進黨補選提名候選人林靜儀的競選總幹事，也時常上政論節目，盼替台灣隊守住席次。
●高嘉瑜遭家暴
民進黨立委高嘉瑜今年11月中遭到男友林秉樞家暴，不僅全身多處受傷外，甚至被林秉樞拿不雅照恐嚇要求配合。事情爆發後，卻意外扯出林秉樞與政商界熟識，林與民進黨內新潮流多名民代有過飯局等交集，還因有網軍身分惹出派系間互鬥，另林也導致PChome集團董事長詹宏志因被指涉向媒體施壓，而辭去國策顧問。
●朱立倫回鍋國民黨主席
國民黨9月25日舉行黨主席選舉，朱立倫當選，打敗時任黨主席的中生代領袖江啟臣，以及在選舉後期聲勢高漲的孫文學校總校長張亞中。朱立倫是繼馬英九、吳伯雄及吳敦義後，回鍋擔任黨主席的第四人，不過朱的得票率為45.78%，是國民黨主席直選以來，得票率最低及首次得票率不過半。朱立倫當選後，盼推展國民黨的國際聲量，以及帶領國民黨打贏2022年縣市長選戰、2024年重返執政。
●林智堅棄選大新竹
公投過後，民進黨推動新竹縣市合併，且推動《地方制度法》修法。起初綠營黨內仍有部分雜音，盼國土規劃應整體考量，後來黨內異議漸消，然而在野黨群起批評，導致新竹市長林智堅宣布不選合併後的大新竹市長，盼各界理性討論、加速竹竹合併。
●共機頻繁擾台
2016年蔡英文政府上台後，兩岸關係持續緊張，共機也頻繁擾台。國防部2020年9月17日起在官網設立「即時軍事動態」專區，透過中文與英文向國內外揭露共機擾台資訊。10月4日日夜間累計56架次共機擾台，為國防部統計共機擾台單日最高紀錄。國防部長邱國正12月22赴立法院專案報告指出，2021年1月迄今，共機擾台已逾約940架次。
●尼加瓜拉斷交
中美洲國家尼加拉瓜政府12月10日宣布與我國斷交，轉向支持北京。這是尼加拉瓜總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間第二次與台灣斷交。這也是2016年蔡政府上台以來，第8個與我國斷交的國家。
●罷免王浩宇過關
昔日二度高票當選的桃園市前議員王浩宇，於1月16日遭到罷免，成為我國史上首位被罷免的直轄市議員。關鍵因素包括王浩宇爭議多、仇恨值高及中壢選區藍大於綠等，成為催出投票率的主要關鍵。中壢是國民黨軍系大票倉，眷村票動員力強，且當時王浩宇逆風挺萊豬、失言砲口不分內外，在藍、綠都得罪的情況下，罷免同意票高達8萬4582張。
●北市重發敬老金
台北市長柯文哲上任後，2015年起停發重陽敬老金，但今年在台北市議會藍綠黨團的合作之下，訂定《重陽節禮金致送自治條例》，讓普發敬老金有了法源依據。柯文哲雖向議會提出覆議，最後在藍綠合作之下，仍無法阻擋自治條例過關，對此，台北市政府下一步將向行政院聲請函告無效。