跨年大餐怕塞車？內行2招：外送先卡單、肯德基「21958」
明天就是2021年最後一天，「網路溫度計」過去曾分享一張「跨年怎麼過」趣味圖表，對應不同心智年齡分級，看煙火、追曙光、衝跨年演唱會都是年輕人的事，一旦初老之後，35歲以上通常選擇待在家看電視，分級表讓人看了會心一笑。但就算宅在家還是要吃一頓好料才有儀式感，不想出門叫外送，擔心要等太久嗎？內行網友就說，其實今（30）日就該先「卡單」，超前部署明天的跨年夜大餐！另外，愛吃速食的朋友，肯德基有一組祕密數字「21958」必須點，划算又超值，是真的內行才會用的大絕招！趕緊跟朋友一起分享吧。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-30 15:38:00｜2021-12-30 15:49:54
就算是在家跨年，今年最後一頓大餐也要備好，民眾最愛邊吃鹹酥雞、邊看電視倒數，有經驗的人都知道，在12月31日當天，晚上6點去巷口點鹹酥雞，很可能要等到晚上9點才能拿到，因此江湖傳說今（30）日就要先超前部署，提前在兩大外送平台預定下單，先卡單點好明天的跨年晚餐。
對於「先預點先卡單」的說法，foodpanda表示無關預訂單，但根據往年經驗，跨年夜的炸物訂單相對踴躍，可能出現備餐、送餐時間較長的狀況，請消費者多見諒。Uber Eats則回應，「這是網路謠傳，消費者打開App，只要餐廳有營運即可下單。」
批踢踢省錢版有鄉民分享多張必勝客、肯德基優惠券，推薦跨年聚餐必用，包括肯德基A餐+B餐的雙饗餐200元，或是必勝客外帶9吋披薩、副食、飲品共299元。在眾多優惠券中，網友一面倒激推「21958」才是王道，直呼「21958無敵，炸雞可以加3元換椒香麻辣脆雞」、「同推21958，炸雞、蛋塔、可樂都是我愛的」、「我居然一直用21578，21958太神了」。
據了解，「21958」是肯德基的優惠代碼，套餐內容物包含2塊咔啦脆雞、1個原味蛋撻、1杯中可樂，特價只要100元，該優惠碼可使用到2022年1月31日，限正餐時段。在門市點餐可能需要出示紙本優惠券，因此網友也傳授一招，利用手機App網路預定快取，輸入優惠碼就能爽吃。