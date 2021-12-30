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親子活動頻繁 身心會越健康董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，調查發現，超過六成受訪者有固定運動習慣，除體育課外每周運動三次以上；只有兩成多的受訪者平均每週親子運動「三次以上」；爸爸媽媽經常/總是鼓勵自己運動者佔50.9%；受訪者表示運動能改變自己的部分前六名依序為「改善健康狀況，增加抵抗力」、「增進與家人、朋友間的感情」、「精神更好、更有活力」、「增進與父母的互動」、「坐著的時間變少」、「調適情緒，紓緩壓力」。
進一步分析發現，每周運動天數越多，最近兩週感到「快樂/非常快樂」的比例越高；每次運動時間超過半小時者，最近兩週感到「快樂/非常快樂」的比例明顯高於運動時間不足半小時者。
線上親子活動 隨時隨地都能動葉雅馨主任表示，今年因應新冠肺炎疫情，特別設計親子運動紓壓系列線上活動，並邀請巴鈺和她的孩子恩典公益代言拍攝「邊玩邊跳，親子共動好心情」影音，透過實體與線上活動及相關資源的提供，讓親子不受時間、空間與疫情的限制，隨時隨地想動就動，幫助民眾建立親子運動紓壓的習慣。
資料來源：健康醫療網 陪伴孩子活動 助提升免疫力、維持好心情
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