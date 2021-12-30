酒駕累犯再釀死 江啟臣：蔡英文臉書至今只談「靜昶」
近日酒駕議題討論熱烈，江啟臣今（30）日表示，從高雄酒駕事件發生至今，總統蔡英文臉書貼文裡，有一半是關於台北市議員林昶佐罷免案及中二補選，更換上特效框助選，對於國人最關心的酒駕議題卻毫無提及，他呼籲蔡英文，眼裡別只有選舉，「防制酒駕絕對比任何一位立委的職位去留都更重要」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-30 15:40:36｜2021-12-30 15:47:24
江啟臣說，他曾於民國101年時提案規範車輛加裝酒精鎖；108年時再提案加重並擴大酒駕的刑度範圍，包括肇事致死最高可處死刑。直至今年5月，他也提案要求沒入酒駕者的車輛，卻遭受民進黨立委反對。
江啟臣指出，這次不再有執政黨立委稱沒入車輛是「即興式修法」，交通部也終於正視民意，將「沒入車輛」列為改進方向，不過，他呼籲蔡英文跟民進黨，多關注民生議題，少一點政治算計。
江啟臣說明，他發現從26號至今，蔡英文臉書8則貼文中，竟有一半是在談林昶佐跟林靜儀，甚至還換上頭像的特效框助陣，而連1則關心酒駕的貼文、談話都沒有。
根據統計，過去5年多來，酒駕傷者高達71112人、死亡1891人。對此，江啟臣說，這等同每天都有無辜的民眾因酒駕往生，然而政府宣示的嚴懲、承諾的修法，最後都只剩空口白話，或效能不彰。
江啟臣強調，防制酒駕絕對比任何一位立委的職位去留都更重要。過去10年以來，每年酒駕死亡人數都在下降，然而今年1至10月的數據相比去年同期，卻增加近1成。他指出，別只為選舉下軍令狀，拜託蔡英文，為人民、為防制酒駕，下一次軍令狀、逕付二讀一次。