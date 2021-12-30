BMW NEXTGEN EXPO未來特展，全新iX豪華純電旗艦休旅，320萬元起磅礡登場

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全新BMW iX豪華純電旗艦休旅: https://mybmw.tw/BMWiX
全新BMW iX線上購車網站: https://mybmw.tw/BMWiXOnline
Shy Tech前衛隱形科技 由內而外的大器豪華
全新電能世代，BMW從美學與設計出發，為全新BMW iX豪華純電旗艦休旅刻劃未來感十足的鮮明車身輪廓，不僅擁有銳利修長的LED頭燈、全新直立封閉式雙腎型水箱護罩、俐落無窗框設計、專屬銅色外觀套件與燻黑尾燈，更具備領先業界的Shy Tech隱形科技，如車頭封閉式雙腎型水箱護罩內含攝影鏡頭與雷達等高科技傳感系統，透過獨特的自體修復塗層材質，若是不慎刮傷後可於常溫24小時內或高溫5分鐘內自行修復，搭配全車隱藏式車門把手設計及車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭，使智慧科技在無形中完美融入。
進入BMW iX豪華純電旗艦休旅的車室，迎面而來的是延續前衛俐落風格的創新座艙布局，導入由12.3吋虛擬數位儀錶、14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新一體式懸浮曲面螢幕，結合更加直觀、個性化且充滿藝術美感的圖像式全新BMW iDrive 8.0使用者介面、全新六角造型多功能方向盤、全新世代智慧語音助理2.0、車況抬頭顯示器、RSU遠端軟體升級、手勢控制功能、無線智慧型手機整合系統與BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，而首度於BMW iX登場的全新AR擴增實境導航，則可於14.9吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示接下來車輛即將轉往的方向，不僅科技與未來氣息十足，更能為駕駛大幅提升便利性與行車安全性。
BMW將未來的車室質感與空間鋪陳，透過BMW iX完美細膩鋪陳，以橄欖葉鞣製天然真皮材質、全新一體式造型座椅、豪華型四區恆溫空調、專屬頂級水晶內裝套件、FSC認證天然木紋飾板、18具揚聲器最大總輸出達655瓦的harman / kardon高傳真音響系統與BMW旗下車款面積最大的電控調光全景式玻璃車頂，讓iX的座艙氛圍猶如頂級家居生活的延伸，演繹頂級高質感座艙氛圍。同時，全新BMW iX更具備車壇中唯一的BMW手機數位鑰匙2.0功能，透過高安全性、高精準定位功能獨立通訊晶片的Ultra-Wideband (UWB)超寬頻技術，車主無需取出iPhone感應車門把手解鎖，只要將iPhone帶在身上，距離車輛3公尺時iX就會主動開啟頭尾燈迎接駕駛，而走進車輛1.5公尺範圍內時iX更會直接解鎖並亮起迎賓光毯，同時上車後就能直接啟動車輛，將頂尖豪華科技與用車生活緊密結合，展演貼近人性也更顯直覺的從容率性用車生活。
極致純電駕馭 演繹豪華馳騁新體驗
令人心馳神往的頂尖動力科技，向來是BMW令人振奮的精湛演出。對於電能，BMW更以獨到見解重新詮釋，為全新BMW iX導入第五代eDrive科技並結合能量密度更高的新世代鋰電池模組，iX xDrive40搭載總容量為76.6kWh的電池組，最大馬力可達326匹、最大扭力可達630牛頓米，0到100km/h加速為6.1秒，最高續航里程可達425km*，搭配CCS1規格且功率最高達350kW的BMW i高速充電站，最快僅需10分鐘就能補充95km的行駛里程*；iX xDrive50電池總容量達到111.5kWh，具備高達523匹的最大馬力輸出與765牛頓米的最大扭力，0到100km/h加速更僅需要4.6秒就能完成，最高續航里程可達亮眼的630km*，最快僅需10分鐘就能補充150km的行駛里程*，輔以全新的主動式動能回充系統與xDrive智慧型可變四輪傳動系統，主動式動能回充系統能主動預判前方路況與駕駛反應，於最適時機進行動能回收，使全新BMW iX具備絕佳續航里程；xDrive智慧型可變四輪傳動系統則可帶給駕駛BMW引以為傲的精湛操控演出，徹底享受無比的暢快駕馭感受，帶來超越對手的完備信賴感受。
不論動力形式如何改變，BMW仍堅持一貫的操控與駕馭想望，為全新BMW iX導入全新My Mode行車體驗模式切換功能，提供Efficient節能、Sport運動以及Personal個人專屬三種駕馭模式，可針對駕駛模式、座艙氛圍、儀錶樣式與顯示資訊進行調整，而BMW為全新iX所打造的BMW IconicSounds Electric純電動能音效，透過RSU更新之後更可依據不同駕馭模式進行調整，在不同模式之下，享受由奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主Hans Zimmer與BMW合作打造的專屬動能音效，將經典性能車的迷人風情、排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更澎湃的電能駕馭情境，展現BMW由電而生的動感駕馭體驗。
*WLTP測試規範下所測得之數據
BMW 360度全方位充電策略 環台電能生活無縫接軌
BMW不僅身為純電領域的先行者，更搶先一步為消費者設想未來純電生活藍圖，BMW總代理汎德秉持一貫理念超前佈署，於2014年起便陸續建置全台超過百座的目的地充電站，今年更攜手全台BMW經銷商，規劃於北、中、南、東全台各地建置14座BMW i高速充電站，預計2022年Q1起陸續完成；同時為了提供消費者更全面與便利的純電用車生活，BMW也與充電服務品牌「中興電工iCharging」進行合作，進行高速公路休息區、高鐵站沿線等處的充電站點建置，搭配全台現有超過2,000座的公共交流充電座，為BMW電動車車主打造完備的環台充電網路，提供車主更便利迅捷的充電服務，大幅提升車主在使用純電車款時的安心與信賴感，擘畫未來純電移動生活圈。
此外，針對未來入主BMW電動車的消費者，總代理汎德不僅將提供原廠交流充電座乙座或2年全台經銷商BMW i高速充電站免費充電服務，為讓消費者的純電生活更顯便捷，針對台灣市場推出領先業界且具備高度整合的BMW Charging App智慧服務，彙整全台BMW電動車可用的充電站資訊，覆蓋率遍佈全台。未來，車主不僅能夠透過BMW Charging App輕鬆搜尋離目前所在地最近的充電站點、查看充電狀態與紀錄，綁訂信用卡後還能直接透過App針對站點的充電服務進行充電付款，讓消費者在享受電能駕馭的同時，更能體驗BMW總代理汎德無微不至與超越想像的體貼人性化服務流程，以科技使電能用車生活無縫接軌。
*WLTP測試規範下所測得之數據
全新BMW iX豪華純電旗艦休旅: https://mybmw.tw/BMWiX
全新BMW iX線上購車網站: https://mybmw.tw/BMWiXOnline
全新BMW iX正式售價
| 車型
| 正式售價(萬元)
| BMW iX xDrive40
| 320
| BMW iX xDrive50
| 390