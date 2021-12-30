新加坡和中國簽MOU 擴大金融合作、建立債券平台連結
《四方報》報導，新加坡和中國於本週三（29日）舉行第17屆「星中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）」，會中兩國達成協議並簽署14項MOU，未來將在金融貿易、城市規劃、海上安全、綠色金融等諸多領域加強合作。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-30 16:37:01
綜合外媒報導，新加坡和中國計畫透過兩國之間的證券交易平台和「指數股票型基金」（exchange traded fund, ETF）拓展並強化雙邊金融合作。新加坡金管局（MAS）周三晚間也發布聲明表示，新加坡交易所（Singapore Exchange Ltd）和中國外匯交易中心正在協商建立旗下債券交易平台之間的連接，以使更多投資者進入中國債券市場。
此外，新加坡交易所也和深圳證券交易所簽署合作備忘錄，將建立指數股票型基金（ETF）連結，讓合格的基金經理人可以提供ETF產品給雙方市場的投資者。合作備忘錄也指出，新加坡亞太期貨（Asia Pacific Futures）是首間成為上海國際能源交易中心海外特約券商參與者的新加坡公司。新加坡央行指出，這將使新加坡投資者可以透過該公司直接交易國際化在岸商品，有助於促進中國商品衍生品市場的國際參與度和價格發現。
新加坡央行與中國人民銀行也將持續探索公、私部門及綠色金融之合作方式，特別是針對永續投資框架和綠色金融科技等領域。合作備忘錄指出，針對經濟活動制定出清晰的分類定義，將有助於促進資金流向亞洲的綠色金融項目。