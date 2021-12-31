美20世紀40年代最奇懸案！妙齡女遭虐殺　黑色大理花事件

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紀錄顯示，死者被發現時，死狀極為恐怖，全身赤裸、雙手雙腳大字型張開不說，更慘的是還被攔腰斬成兩截，嘴角處被用刀撕開至耳部，從而使臉部顯現出一種極為怪異的笑容，看上去有如「裂嘴女」一樣。
法醫驗屍後發現，屍體內器官大多被取走，血液被全部放乾，但棄屍處並未有大量血跡，研判並非案發的第一現場。此外，死者生前遭受長時間虐待，胸前有明顯被煙頭燙傷的痕跡，左臀有刺青的部位被割下，指甲全被拔掉；檢查胃部時，更發現死者生前曾被逼吃排泄物。
從遺體的狀況來看，法醫懷疑兇手可能具有醫學等特殊背景，所以處理屍體的手法才會相當「專業」，口腔內有用來止血的蠟，血液也全部放空，腸子等內臟被取出清洗過，然後再塞回身體內，子宮則被整個挖走。
經過調查後，警方找出這個可憐女孩的身分，是年僅22歲的伊麗莎白·蕭特（Elizabeth Short）。蕭特1924年7月29日出生於麻薩諸塞州波士頓，在家中排行第3，小時侯父親因遭遇美國經濟大蕭條而破產，就此人間蒸發，剩下母親獨自撫養5名子女。
由於自小缺乏父母照顧，蕭特16歲便輟學，但因外表出眾，個性活潑，讓她一直夢想成為電影明星。18歲時，蕭特開始在空軍基地小賣部工作，下班後就到附近的酒吧打發時間，也藉此認識許多軍人，她與多名軍人關係曖昧，後來與陸軍航空軍軍官馬修·麥可·戈登（Matthew Michael Gordon）交往，本來已經打算結婚，但對方卻在一次飛行意外中不幸身亡。
此事過後，蕭特便離開傷心地前往加州追夢，私生活也更加混亂，她將所有收入花在打扮上。1947年1月9日，是蕭特最後出現的時間，當時她正跟一名叫羅伯特的有婦之夫交往，幾天後她便失蹤了，直至遺體被人在路邊發現。
此案一出，馬上在全美造成轟動，但因蕭特私生活紊亂，加上不時有人寄信、打電話、寄物品自稱兇手，但大多是惡作劇，想藉此出名，這些都增加了辦案的難度。
雖然動員逾百名警力，花了3年時間偵查，但約談數千名對象，調查好幾名有犯案動機的男子後，都找不到確切的證據可供破案。70多年過去了，這樁震驚全美的兇殺案仍是個謎，發生在蕭特身上的殘酷暴行，究竟出於何人之手，至今仍是一宗未被破解的懸案。
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