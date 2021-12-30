骨質疏鬆症讓她５年脊椎斷５次！ 骨鬆徵兆「７中１」就要小心

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國民健康署調查顯示，骨質疏鬆症為65歲以上銀髮族常見慢性病第4名，且隨著年紀增加，骨鬆患者人數也隨之攀升。即使民眾對骨鬆的普遍認知度高，卻鮮少主動篩檢，更對骨折風險毫無警覺，往往在發生意外就醫時，才發現自己早已罹患骨質疏鬆。在經歷嚴重骨折後，可能導致患者臥床不起、喪失自理能力，對家庭經濟造成負擔。
根據2020年美國臨床內分泌醫學會（AACE）骨質疏鬆症治療指引建議，骨鬆極高骨折風險族群可優先使用「促進骨質生成藥物」，以快速提升骨密度和降低骨折風險。目前骨鬆藥物在健保給付已趨為完整，促進骨質生成藥物也有了不同的選擇，對於極高骨折風險患者而言，提供更積極且方便的治療。
骨質疏鬆有哪些治療方式？ 醫師：２方法「雙管齊下」遠離骨折風險
中華民國骨質疏鬆症學會秘書長，暨成功大學附設醫院骨科病房主任戴大為醫師表示，骨鬆藥物大致分為「減少骨質流失藥物」及「促進骨質生成藥物」2大類，前者藥物為抑制蝕骨細胞作用，以防止骨質過度流失，台灣多數骨鬆藥物屬於此類。
戴大為醫師進一步說明，過去骨鬆治療以「減少骨質流失」為主，但有研究顯示，先使用促進骨質生成藥物以快速增加骨密度，後續再使用減少骨質流失藥物以維持骨密度，對於極高骨折風險患者而言，2種藥物雙管齊下，可達到更好的治療效果。
戴大為醫師提醒，全台約有130萬名民眾罹患骨質疏鬆症，但僅20至30萬人接受骨鬆治療。近年骨鬆治療方式漸趨完善，只要遵循醫囑，患者仍可以保有行動力自在生活，且遠離骨折風險。醫師建議，極高骨折風險族群需有「開源節流」的概念，先促進骨質生成以提升骨質密度、再減少骨質流失，並持續回診接受治療，骨鬆症狀才有機會改善。
如何判斷是否罹患骨質疏鬆？ 以下指標「7中1」即為高風險族群
根據2021年台灣成人骨質疏鬆症防治之共識及指引，若骨質疏鬆症患者符合下述其中一個條件，即為「極高骨折風險族群」:
．骨密度T值低於-3.0
．最近12個月內發生骨鬆性骨折。
．接受骨質疏鬆症治療中仍發生骨折。
．有多發性骨鬆性骨折。
．服用對骨骼損傷藥物發生骨折，如長期類固醇。
．跌倒風險高或有傷害性跌倒病史的患者。
．FRAX（為WHO所開發，用於評估病患骨折風險的工具）骨折風險極高患者，如10年主要骨質疏鬆性骨折風險>30%、髖關節骨折風險>4.5%。
戴大為醫師提醒民眾，骨質疏鬆症是一種「無聲」的疾病，建議患者可根據上述條件進行比對，若有符合其中一項即為極高骨折風險族群，治療指引建議此類患者可優先選擇接受促進骨質生成藥物治療，以快速增加骨質密度、預防骨折再次發生，患者可主動與主治醫師討論合適的治療療程。
七旬婦5年內脊椎「折斷5次」 經半年治療後進步至「行走自如」
戴大為醫師分享，曾收治一位72歲的王阿嬤（化名），6年前因跌倒造成髖部骨折，接受骨質疏鬆症治療後隔年中風，行動不便導致骨質流失更快速，5年間脊椎接續斷了5次，今年6月初轉院進行骨密度檢查發現T值為-3.9，為極高骨折風險族群。醫療團隊討論後，建議使用促進骨質生成藥物治療，目前阿嬤療程已完成半年左右，原先無法站立，如今已能靠助行器走路，並無再發生其他部位骨折。醫師也提醒阿嬤依然屬於極高骨折風險患者，應持續回診並遵從醫囑、持續接受骨鬆治療。
戴大為醫師提醒，對於有極高骨折風險的骨鬆患者而言，最重要的還是「持續治療」，只要遵循醫囑，骨鬆是可以被治療的。目前健保給付有不同的促進骨質生成藥物可提供患者選擇，若患者無法確定自己的病況是否適用，建議與主治醫師詢問及討論。完成促進骨質生成藥物療程後，也需與主治醫師一同擬定後續治療方案並遵從醫囑持續治療，才能有良好治療效果，有效避免骨折再次發生。
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