冬天補錯反而傷身體？ 中醫師教「養生4招」：腸胃弱、壓力大者必看

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冬至時節是傳統上進補的日子，加上近日天氣轉涼，不少民眾會喝暖湯，或攝取加有辛香料的料理、藥膳，幫助身體保養。不過，由於年齡、性別、生活習慣不同，每個人的體質及適合保養的方式也不盡相同。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院中醫部婦兒科主任董懿容表示，有人怕冷、有人怕熱，有人容易口乾、有人常睡不好，不一定在寒冬時吃溫熱烈性的膳食就能補足精力，更需要專業醫師的專業介入。
董懿容指出，2021年應多注意健脾胃祛濕氣，提補腎氣、疏理肝氣。特別原本就有腸胃較弱、濕氣較重的族群，常有腹瀉、水腫、四肢冰冷、關節不舒服等症狀，秋冬時可食用一些幫助健脾胃、化濕氣、補腎氣的食物。
董懿容表示，平常比較容易感到疲倦、工作生活較為壓抑或者較容易生悶氣的人，要注意這個季節容易出現睡不好、頭痛、排便不暢等小毛病，可請中醫師協助調理身體狀態，再用合適的藥膳或食物來保養身體。
董懿容指出，2022年木氣太過，木克土，土對應脾胃，容易出現與消化相關的疾病，如消化不良、脹氣、胃不舒服及拉肚子等。前半年火化盛行，容易長皮膚瘡癰疹子、頭痛、耳隆耳鳴、胸悶等不舒服；下半年易有筋骨關節不利，腰腹痛等問題。所以進補上要注意腸胃吸收，避開過於滋膩或燥熱的食物。
腸胃弱可補山藥蓮子 壓力大適合紅棗黃耆
董懿容強調，不同族群適合使用的食材或藥材並不相同，針對不同族群給予進補建議如下。
想保養腸胃的養生族：黨參、炒白朮、茯苓、山藥、蓮子、芡實、生薑等藥材，藥性平和，具健脾胃、化濕氣療效，搭配易消化的食材一同燉煮，請家庭中醫師來開立，更能好吃又適合自己。
想延年益壽的銀髮族：熟地黃、何首烏、當歸、枸杞子、菟絲子、山藥、茯苓等藥材，有補氣血、補腎氣效果，適合手腳冰冷、容易疲倦的族群，可與排骨或雞肉一同燉煮；茹素者也可搭配豆皮、菇類一起煮食。
平時壓力大的上班族：麥芽、山楂、紅棗、黃耆、少許玫瑰花，用電鍋煮20分鐘，作為茶飲，起鍋即可放入保溫杯帶出門飲用，方便又養生。
給想長高的學生們：熟地黃、炒白芍、川芎、當歸、黃耆、黑棗、茯苓、炒白朮、黨參、炙甘草等藥材，可與雞腿、排骨、富含蛋白質的食物一起煮，要注意的是，小孩子在食用藥膳前要先諮詢中醫師，才能夠針對體質、年紀給予最好的調理，不建議自行抓藥。
董懿容表示，雖說冬令進補是華人的飲食文化傳統，但真正要調補，一年四季都要好好吃、正確補；春夏要注意火氣問題，平補涼補兼補陽氣，秋冬注意氣管與關節問題，溫補但要記得滋養陰血。
身體的不舒服常是長久累積的小毛病，自然調養也不是一朝一夕可完成，應諮詢專業醫師後再根據自己的體質進補，才是長久保養之道。
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