寒流冷到爆！ 千萬別做「２大禦寒禁忌」 醫師：最嚴重恐失溫猝死

我是廣告 請繼續往下閱讀
冷空氣一波波來襲，寒流易造成身體失溫，更可能引發心血管事件猝發。重症醫學專家黃軒醫師在社群媒體提醒，近日72小時之內將氣溫急降，務必做好「十大熱身」，以及避免「二大禁忌」，幫助減少因天冷失溫造成的急性傷害。
黃軒醫師建議，每天至少吃一餐熱食，多攝取水果、蔬菜，能幫助核心體溫升高。也可適量攝取辛辣食物，讓身體變暖，但要避免吃辣過量引起胃潰瘍。穿著上先以輕薄、保暖內衣為主，外層再搭配羽絨衣及風衣。三層穿搭會是較好選擇，可視溫度變化增減衣著。
黃軒醫師指出，鞋子、襪子對慢性病人、糖尿病或末梢血管病變族群而言非常重要，務必選擇密封度好的鞋襪，避免下肢浸泡在溼冷中，建議選擇IPX-8的防水等級。
入寢棉被應有禦寒、保暖功能，或是穿著長袖內衣或毛帽入睡。外出衣物如果過於冰冷，穿戴前可適度烘乾。尤其身體在早上時溫度最高，這時穿戴溫度太低的衣服，可能會讓身體降溫速度變快。
天冷二大禁忌抽菸喝酒 當心血管變脆增猝死風險
至於居家保暖，黃軒醫師表示如果需要使用電暖器，附帶風扇的對流款式可加熱整個空間，會是比較好的選擇。應將電暖器插入安全開關，如果翻倒可自動關閉減少危險，也要遠離兒童、寵物。天冷時仍建議維持運動，可在健身房或進行室內鍛鍊，例如跳繩、伏地挺身，幫助身體發熱。
黃軒醫師也認為，可以適度搭配保暖小物，例如手套、耳罩、口罩、圍巾、暖暖包等等，現在有很多電熱毯、暖枕、暖手蛋，都附有USB充電功能，但不建議在睡覺時使用，避免夜間時電子產品溫度過高，造成皮膚傷害。
冷天保暖的「二大禁忌」，一是抽菸，一是喝酒。黃軒醫師解釋，冬季天冷時人體感官較為遲鈍、麻木，在室外容易感覺非常冷，抽菸者容易覺得「太冷了，趕緊抽完進去」，導致大口大口吸煙，吞下比平常多出幾倍的有害物質。更何況，抽菸本身就會引起血管收縮，讓血管變窄、變硬、變脆，升高血壓，增加中風與心肌梗塞風險。
「喝酒」也是許多人天冷時的保暖方法，黃軒醫師提醒，酒精雖然能刺激血管擴張、加速血液循環，產生溫暖的感覺，不過酒精帶來的身體溫暖並不能持久，因為體表血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就愈快，「遠比酒精供給的熱量還要多」，容易讓血管來不及收縮，身體禦寒能力反而下降，更容易受寒、感冒，甚至增加失溫與猝死機率。
衛福部國健署也發文提醒，夜間與清晨時體溫較低，睡覺前應將保暖衣物備於床邊，半夜或早上起床，應先在床上活動四肢或伸展暖身，促進身體血液循環，起床後先坐在床邊，添加衣物或外套，避免瞬間起床發生頭暈現象。下床後活動不要過於急促，可先補充溫開水暖和身體，再以溫和的方式進行日常活動。
延伸閱讀
三高抽菸愛吃重口味！ 年輕人也會心臟衰竭？ 「累、喘、腫」同時發作最危險？
注意！這種過敏性鼻炎藥副作用吃到「想不開」 食藥署全面禁止第一線使用