元旦連假去哪玩？來看小王子特展 黃子佼、林依晨親獻聲
▲小王子的藝想世界75周年特展即日起展出到明年4/6，元旦連假還沒想好去哪，來一趟準沒錯。（圖／業者提供）
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▲小王子的藝想世界75周年特展即日起展出到明年4/6，元旦連假還沒想好去哪，來一趟準沒錯。（圖／業者提供）
記者劉雅文／台北報導
2021-12-30 17:20:48
明天就是元旦三天連續假期了！很多民眾都已經計畫出遊，如果還沒有行程的不用擔心，小王子的藝想世界75周年特展已經盛大展開了！這次找來四位港台澳藝術家呂志文、張嘉穎、蔡景康及 AURA CREATIVE LAB，伴隨量身訂做的展場音樂家何佳樺，以及兩位重量級故事人黃子佼、林依晨獻聲引導，要讓觀眾跟著小王子一起穿越75個年頭，回到相遇的原點，踏上為期99天的奇幻旅程，探索內心的尋找之旅。
香港羚邦集團台灣分公司營運長邱天祐表示：「小王子是個很溫暖的角色，對我們來說是一個很特別的存在。」策展人張為雲也開心分享：「小王子是小時候就很喜歡的故事，很開心今年有機會策劃以小王子為主題的互動式展覽，希望帶領觀眾們能在展場中真實體驗小王子的世界場景，重新理解一次其中的故事精神。」另外，活動特別邀請新生代歌手黃霆睿Ray現場表演主題曲「尋找」。 ▲小王子的藝想世界75周年特展。（圖／業者提供）
這次展覽也重磅邀請到國民MC、各大頒獎典禮不可或缺的主持人「佼哥」黃子佼與零負評女神、偶像劇最佳女主角林依晨擔綱聲音演出，將伴隨觀眾不只用雙眼，伴隨雙耳一起感受展覽。
▲小王子的藝想世界75周年特展。（圖／業者提供） 小王子特展三大亮點:-集結全球超過470冊各語系小王子書封，與極少曝光的Antoine de Saint-Exupéry作者手稿與文獻，將一一隱藏在劇場式展場中。 1.最齊全的經典手稿 2.互動的劇場式展間-沈浸光影投射的經典場景，可以向小羊紙箱裡的小羊揮揮手、跟隨著小狐狸繃跳的腳步，仔細瞧瞧會獲得很多角色的友善回應！ 3.O2O展場故事聲音搜集-每位觀眾入場所獲得的飛行手環，將擁有一組專屬QRcode，找出展間中的各個線索提示互動，可以發現很多驚喜。 展覽日期：12/29 ～ 4/6、 展覽地點： 台北華山 1914 西一西二館