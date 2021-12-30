歸國民眾解隔離後確診？黃珊珊：應為防疫旅館內部感染

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而在進行擴大採檢後，居住在5樓510號房及503號房的旅客也被驗出陽性，其中510號房的案17085於30日確診，經過檢驗後Ct值僅16；而503號房的案17099也於30採檢確診，雖然無症狀，但Ct值也僅只有21。
黃珊珊表示，目前針對旅館員工進行採檢，8人全數呈陰性反應，至於當時還住在防疫旅館的48名旅客，除了採檢出的2名陽性確診者外，43人呈陰性反應，另外3人則採檢尚未出爐。至於曾與案17058同一時間居住於防疫旅館中，但已經離管的旅客，目前已經針對21人進行採檢，其中9人為陰性，12人採檢尚未出爐。
黃珊珊強調，明日起將會派遣相關專家進駐，將行防疫旅館的環境採檢，並檢視旅館的空調設備，了解可能的感染過程。台北市長柯文哲也指出，即日起強制防疫旅館員工都要打滿兩劑疫苗，且若符合第三劑疫苗施打資格的員工，也需要強制施打。若上述兩種疫苗未施打的員工，未來將會依法開罰。
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