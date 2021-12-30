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歸國民眾解隔離後確診？黃珊珊：應為防疫旅館內部感染

▲台北市副市長黃珊珊30日表示，三名確診案例初步認定，初步認定為防疫旅館內感染。（圖／記者丁上程攝，2021.12.30）
▲台北市副市長黃珊珊30日表示，三名確診案例初步認定，初步認定為防疫旅館內感染。（圖／記者丁上程攝，2021.12.30）

記者丁上程／台北報導

2021-12-30 16:52:23

農曆新年將至，許多旅居國外的國人持續返台，並入住防疫旅館進行居家隔離。不過今（30）日再度爆出中正區某間防疫旅館內，有3名旅客疑似在防疫旅館內被感染，引發社會各界議論。對此台北市副市長黃珊珊也在北市防疫記者會上說明，表示目前初步認定應是防疫旅館內傳染。

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黃珊珊指出，最先發病的為居住在防疫旅館6樓611號房的案17058，於14日從深圳入境台灣後，採取10+4+7的簡易模式，25日即離開防疫旅館。不過在返家後，27日隨即出現不舒服情況，醫院方面也隨即進行採檢，一採陰Ct值26，二採也是陰Ct21，初步研判為初案，因此可能為防疫旅館內感染。

而在進行擴大採檢後，居住在5樓510號房及503號房的旅客也被驗出陽性，其中510號房的案17085於30日確診，經過檢驗後Ct值僅16；而503號房的案17099也於30採檢確診，雖然無症狀，但Ct值也僅只有21。

黃珊珊表示，目前針對旅館員工進行採檢，8人全數呈陰性反應，至於當時還住在防疫旅館的48名旅客，除了採檢出的2名陽性確診者外，43人呈陰性反應，另外3人則採檢尚未出爐。至於曾與案17058同一時間居住於防疫旅館中，但已經離管的旅客，目前已經針對21人進行採檢，其中9人為陰性，12人採檢尚未出爐。

黃珊珊強調，明日起將會派遣相關專家進駐，將行防疫旅館的環境採檢，並檢視旅館的空調設備，了解可能的感染過程。台北市長柯文哲也指出，即日起強制防疫旅館員工都要打滿兩劑疫苗，且若符合第三劑疫苗施打資格的員工，也需要強制施打。若上述兩種疫苗未施打的員工，未來將會依法開罰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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