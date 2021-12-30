國台辦稱對台鬥爭將更激烈 陸委會：北京應正視我底線
中國國台辦昨（29）日表示，明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除中方與民進黨當局「謀獨挑釁」和外部勢力「插手干預」的鬥爭更尖銳、更激烈。陸委會發言人邱垂正今（30）日呼籲北京當局正視我方「四個堅持」堅定底線，並調整對台負面思維與作為，兩岸關係才有可能有良性互動的發展。
記者余祥/綜合報導
2021-12-30 17:42:38
陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正表示，這一年來，國際社會及台灣民意已對中共積極的對外擴張及對台外交打壓、軍事威脅及各種統戰分化強制性作為，引發區域的緊張情勢，表達了嚴正關切與質疑。對岸的對台工作應該認真省思及正確判斷情勢發展，如此才能夠有效改善兩岸關係。
邱垂正指出，過去5年多來，面對中共對台的威脅與挑戰以及空前的不友善措施，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海與區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。
邱垂正說，展望新的一年，政府仍將依循既有政策處理兩岸事務，務實維護健康正常有序的交流管理，並呼籲北京當局認真面對蔡總統提出「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵，以及正視我方「四個堅持」的堅定底線。
邱垂正強調，台灣會堅定堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯與併吞，堅持中華民國台灣的前途必須依循全體台灣人民的意志。