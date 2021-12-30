許瑋甯暢聊與邱澤「舌吻內幕」 自爆願意帶阮經天回家
《熙娣想聊》開播後掀起討論熱潮，由小S（徐熙娣）主持，姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人，繼上周小S與「經典舊愛」黃子佼同框暢聊往事，激起許多火花後，本周登場的第二集來賓為剛嫁給邱澤的女神許瑋甯，她除了大方爆料與對方拍戲時的舌吻內幕之外，也大方回應有關阮經天的敏感問題。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-30 18:03:22｜2021-12-30 18:04:20
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，甚至直接愛到步入禮堂，許瑋甯透露小S知道她要與邱澤對戲時，馬上就傳語音訊息跟她說：「妳可以跟他舌吻也太爽了吧！」不過許瑋甯還原當時並沒有和邱澤舌吻，因為2人都是專業演員，有一定的默契清楚知道該詮釋到哪個階段，不過許瑋甯也害羞透露確實曾被其他過於深情、投入的演員舌吻過。
當節目來到終極二選一環節時，許瑋甯被問到若在路上遇到喝醉的前夫和前男友，會選擇帶誰回家，她馬上回答「喝醉的前男友」，小S強調自己設定的對象是阮經天，許瑋甯表示確實會選擇對方，因為2人以後還是有機會碰到面。另外，許瑋甯也被問到若《當男人戀愛時》男主角要被換掉，並不是老公邱澤時，會選擇邱瓈寬還是邱毅，她則笑到無法自拔：「邱瓈寬！我可以跟邱瓈寬演嗎？我覺得邱姐比較帥！她身上的氣勢比較適合飾演這個江湖的角色。」而一旁的小S也直接笑噴，把口中的飲料吐回杯中。