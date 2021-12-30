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廣西「文革式防疫」惹議　北京官媒罕見打臉地方稱不妥

▲中國廣西省傳出有人因違反防疫相關規定，遭遊街示眾，然而在地方堅稱「沒有不合適」時，北京官媒卻稱不妥當。（圖／擷取自推特）
▲中國廣西省傳出有人因違反防疫相關規定，遭遊街示眾，然而在地方堅稱「沒有不合適」時，北京官媒卻稱不妥當。（圖／擷取自推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-30 17:56:14｜2021-12-30 17:56:49

中國廣西省靖西市傳出有人因違反防疫相關規定，遭「遊街示眾」的案例，畫面曝光引發中國網友熱議，外媒多批評廣西當局「文革式防疫」作法羞辱人格，就連一向代表當局立場的北京市官媒《新京報》也潑冷水指出「哪怕為了防疫，也不宜『遊街示眾』」。

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根據「靖西公安」28日通報，目前受到新冠疫情影響，中國邊境基本上皆已關閉，但有4.5名身著白色防護衣、戴白色口罩的嫌犯，因涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪，違反凡亦規定與走私、偷渡，被送上「十個一律」現場懲戒警示活動中，他們不僅雙手被人以擒拿姿勢抓住，，胸前和背後還得掛上寫著自己的姓名和大頭照的牌子，集體被關入運豬車，開上大街示眾引起大批市民圍觀。

▲中國廣西省傳出有人因違反防疫相關規定，遭遊街示眾。（圖／擷取自推特）
▲中國廣西省傳出有人因違反防疫相關規定，遭遊街示眾。（圖／擷取自推特）
對於這場「遊街示眾」舉措是否不妥，靖西市公安局及安寧鄉政府對外回應指出，這就是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適，且根據資料顯示，當地疫情防控指揮部曾發布《關於實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告》，內容提到打擊邊境違法活動與嚴密防疫相關。

事實上除了「遊街示眾」外，據報導當地政府的懲戒措施還包括在4人住所張貼懲戒通告、藉由媒體多方曝光其罪行、凍結他們的銀行帳戶；而這也並非靖西市首次將民眾「遊街示眾」，今年8月靖西市政府官網發布的影片當中，也有關於「遊街示眾」的畫面。

然而，在廣西官方宣稱遊街「沒有不合適」時，一向帶有中國共產黨色彩、且強力堅決「清零政策」的北京市官媒《新京報》卻也罕見對此潑冷水表示，「哪怕為了防疫，也不宜『遊街示眾』」，內文提到雖然靖西地處邊境，承擔巨大的「外防輸入」壓力，制定相關防疫舉措時理應更加嚴格；但即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現，懲戒措施亦不能脫離法治的範疇。

江蘇省官媒《新華報業網》也發文提到，早在1988年，中共最高法、最高檢及公安部就曾下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾》的通知，明確規定「一律不准遊街示眾」。

不過廣西靖西市並非首個實施「遊街示眾」措施的地區，去年2月疫情爆發初期，重慶合興鎮有4人就因為「打麻將」違反了當地防疫規定，被罰把麻將桌從家裡一路沿著大街抬到派出所，顯示了對於防疫與罪罰的量刑，各省市目前仍有不同衡量尺度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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