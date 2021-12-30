廣西「文革式防疫」惹議　北京官媒罕見打臉地方稱不妥

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對於這場「遊街示眾」舉措是否不妥，靖西市公安局及安寧鄉政府對外回應指出，這就是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適，且根據資料顯示，當地疫情防控指揮部曾發布《關於實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告》，內容提到打擊邊境違法活動與嚴密防疫相關。
事實上除了「遊街示眾」外，據報導當地政府的懲戒措施還包括在4人住所張貼懲戒通告、藉由媒體多方曝光其罪行、凍結他們的銀行帳戶；而這也並非靖西市首次將民眾「遊街示眾」，今年8月靖西市政府官網發布的影片當中，也有關於「遊街示眾」的畫面。
然而，在廣西官方宣稱遊街「沒有不合適」時，一向帶有中國共產黨色彩、且強力堅決「清零政策」的北京市官媒《新京報》卻也罕見對此潑冷水表示，「哪怕為了防疫，也不宜『遊街示眾』」，內文提到雖然靖西地處邊境，承擔巨大的「外防輸入」壓力，制定相關防疫舉措時理應更加嚴格；但即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現，懲戒措施亦不能脫離法治的範疇。
江蘇省官媒《新華報業網》也發文提到，早在1988年，中共最高法、最高檢及公安部就曾下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾》的通知，明確規定「一律不准遊街示眾」。
不過廣西靖西市並非首個實施「遊街示眾」措施的地區，去年2月疫情爆發初期，重慶合興鎮有4人就因為「打麻將」違反了當地防疫規定，被罰把麻將桌從家裡一路沿著大街抬到派出所，顯示了對於防疫與罪罰的量刑，各省市目前仍有不同衡量尺度。
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