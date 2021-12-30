跨年晚會無電子圍籬難控管 柯文哲訴諸國民素質與良心
跨年在即，不同於去年只有台北市舉辦跨年晚會，今年因為疫情趨緩的緣故，全台灣都舉辦跨年晚會。台北市長柯文哲今（30）日在防疫記者會上也坦言，由於中央並未提供相關資源，所以今年北市跨年晚會並未像去年一樣設置「電子圍籬系統」，因此無法即時防堵「自主健康管理」的民眾前來跨年晚會。不過柯文哲也訴諸「良心」呼籲，希望國民能夠具備一定素質，如果真的還在自主健康管理階段，就待在家看電視就好。
記者丁上程／台北報導
2021-12-30 18:05:42
由於台北市是去年唯一有舉辦跨年晚會的縣市，因此中央也支援俗稱「天網」的電子圍籬系統，防止還在自主健康管理的民眾前往參加跨年晚會。不過柯文哲在今日防疫記者會上表示，由於今年全台灣各縣市都有舉辦跨年活動，因此中央無法支援電子圍籬系統，也因此無法即時確認是否有自主健康管理的民眾闖入北市跨年晚會。
而對於如何管控？柯文哲也在記者會上訴諸「良心」，直言「自主管理的人跑出來我也沒辦法知道，這是良心問題，難道知道自己在自主健康管理的人，還要跑出來跨年，是在害人嗎？」柯文哲說，國民要有國民的素質，不要每次都用強迫、抓的，「這樣國家沒辦法運作，還是要訴諸國民的道德，所以自主管理就在家裡看電視就好。」
柯文哲也表示，今年北市跨年晚會入場，仍採取實名制的模式進行。可以透過1922簡訊實名制系統、現場掃描身分證、台北通app、以及悠遊卡綁定台北通系統進場。柯文哲也呼籲民眾，先行透過悠遊卡綁定台北通的方式，當天入場時只要刷悠遊卡就能入場，會減少很多入場檢核的時間。
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