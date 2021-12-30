動力火車唱跨年達人生巔峰 合作茄子蛋預告「生育喜訊」
台北跨年活動將於明（31）日登場，將由《木曜四超玩》的主持群扛下主持棒，另外出道24年的動力火車也擔任表演嘉賓，還將與當紅團體茄子蛋合作，成員尤秋興與顏志琳今天出席彩排時也談及此事，驚吐下次與茄子蛋合作就會是「生育」，希望往後在音樂方面可以有合作，一起發行單曲。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-30 18:38:13｜2021-12-30 18:39:05
尤秋興透露因為與茄子蛋成員的年齡有些差距，且對方把自己視為偶像，所以沒有「王不見王」的感覺，也不會想要競爭，希望可以多唱幾首歌曲。事實上，動力火車與茄子蛋去年就曾在紅白上碰過面，尤秋興表示：「當時我們登上紅白時是對抗，這次是合作，下一次應該就會是『生育』，我是說生育一些『音樂的小孩』。」大讚茄子蛋是近年來，最紅、備受矚目的樂團，所以這次能合作與有榮焉：「他們的歌能把國語、台語和山地語融合，是非常特別的。」
動力火車今天彩排時演唱當紅歌曲《我很好騙》，也將於明晚帶來《彩虹》，獻給這一年多來防疫不懈怠、勇敢面對挑戰的每一位民眾，笑說這次能站上台北跨年，是他們演藝生涯的最高峰：「我們以前都不夠大咖，今年終於站上了超級巨星的位置！這是我們的目標，終於到達了！」
※【NOWnews 今日新聞
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