張信哲遭爆代言賭博網站詐騙百萬！急澄清：已無合作關係
「情歌王子」張信哲近日遭大陸網友爆料，代言境外賭博網站，在一項禁賭的大陸推廣，引起軒然大波，針對此事，張信哲所屬的潮水音樂緊急發聲明回應。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-30 18:45:26
有大陸網友指控張信哲是「劣跡藝人」，原因是他幫境外賭博網站推廣，讓該名爆料網友遭詐騙150萬人民幣（約台幣650萬元），雖然被詐騙一事與張信哲無直接關係，但還是影響到張信哲形象。據了解，境外賭博網站名為「歐寶娛樂」，是知名博彩公司，在英國、歐洲、菲律賓擁有合法牌照。
對於此事，張信哲公司也緊急發出聲明，強調：「本公司多年來皆嚴格把關各式商業演出及代言，並且在絕無違反法律規範的原則下進行所有合作，本次合作本公司絕無在合約上承諾並安排張信哲先生在中國大陸等地區進行任何宣傳素材拍攝及宣傳活動。」
聲明中也提到，與該賭博網站的合約已經於今年3月到期，「非常遺憾在合約到期、合作結束許久後，發生本次事件，造成對社会公共資源的浪費及負面影響。」最後向社會大眾及所有合作單位致歉，「團隊對於本次事件對社會大眾所產生的負面影響及估用公共資源作深刻的檢討，並且與張信哲先生達成共識，應將安排更多身體力行的公益活動，創造貢獻良好正面的社會價值。
※【NOWnews 今日新聞
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