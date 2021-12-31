跨年這幾區先別靠近！北市跨年晚會、元旦交管狀況看這裡
適逢跨年期間，台北市政府與總統府前等交通要道，因為跨年晚會及元旦升旗典禮，對周邊道路都將進行交通管制，並且依照時段進行調整。不僅影響民眾行車的路程，更有許多公車路線因此而作出調整，民眾在出門歡慶跨年之前可得多加注意。
記者丁上程／台北報導
2021-12-31 10:00:00
台北市政府從31日起進行三階段交管，第一階段將從晚上19:00起，交管範圍包含松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；晚間20時至22時則進行第二階段交管，納入逸仙路及仁愛路部分路段，禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制；晚間22時至111年1月1日3時，第三階段再擴大至松德路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路部分路段禁止車輛進出。
至於總統府周圍，則從31日晚上9時起，進行人車管制，必須要持有相關證件才能入場。博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍內的道路，重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制。至於1日清晨4時到早上8時博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍內的道路，視狀況彈性調整。