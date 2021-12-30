▲ Kia 邁入新紀元與台北 101 合作！EV6 電動車登上台灣最高樓

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Kia總代理台灣森那美起亞秉持著『Movement that inspires移動．啟發人心』的品牌核心精神，透過Product產品、Experience體驗、與People人等三大策略面，以『移動啟發創意、移動啟發感動、移動啟發勇氣』，逐步建立Kia在國內市場的全新品牌定位。Kia全新品牌紀元，將以劃世代的嶄新產品展開，透過新設計、新科技、與新能源的三大發展策略，同時依循Bold大膽、Original原創、和Inventive獨特創新產品三大DNA元素，導入超越消費者期待的新世代Kia車款。配合全新的品牌識別，台灣森那美起亞更積極進行全台的展間升級、拓展全新的Kia銷售與售後服務據點，同時全面提升銷售與服務流程。
Kia 首款智慧電能跨界休旅 EV6 ，引領 Kia 邁入品牌全新紀元
智慧電能跨界休旅 EV6 作為首款完整實踐 Kia 設計理念的品牌鉅作，代表著 Kia 將轉以綠能移動作為未來的產品發展核心，引領Kia全面轉型邁入品牌新紀元。擁有多項創新設計與科技的 Kia EV6，甫問世便以出色的產品實力讓 EV6 在 2022 德國年度風雲車選拔中的 Premium 級別獲選為優勝車款，近期更打敗眾多競爭對手，獲得 2021 Top Gear 年度跨界車的殊榮。 除了在國際屢獲車壇大獎外，EV6 更於日前創下以最短充電時間橫越美國 4,635.7 公里的金氏世界紀錄，整個充電旅程僅需 7 小時 10 分 1 秒，打敗先前由 Tesla 所保持的 12 小時 48 分 19 秒的成績！EV6 各項出眾領先的科技成就，再次展現 Kia 將以新世代產品將顛覆世人對電動車的想像。
全新 Kia 迎向美好未來
Kia 全新品牌識別將於 2022 年正式於台灣啟動，Kia 總代理台灣森那美起亞特與全球知名地標、同時也是國內最高的綠建築 - 台北 101 跨界合作，在台北 101 的燈上展演全新的品牌識別與精神，並讓智慧電能跨界休旅 EV6 登上 101，宣告 Kia 正式邁入品牌新紀元，並展現台灣森那美起亞將於產品、通路、銷售與售後服務等，全面實踐全新品牌承諾。此外， Kia 首款智慧電能跨界休旅 EV6，也預計將搶先將於台北 101 辦公大樓 1 樓展示，自 2022 年 1 月 10 日至 1 月 28 日，敬邀所有具有前瞻視野的領先者，一同親臨現場體驗 Kia EV6 的創新魅力，並一同見證 Kia 邁向新紀元的榮光時刻，感受「Movement that inspires 移動．啟發人心」的品牌精神。