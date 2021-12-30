▲ 320 萬起！全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅登場

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BMW總代理汎德自 2014年起陸續於全台建置超過百座的目的地充電站，今年起規劃於全台環島建置14座總代理BMW車主專屬，最高充電功率可達350kW的BMW i高速充電站，最快10分鐘內就能補充150km的續航里程*，搭配BMW 360度全方位充電策略，領先業界推出高度功能整合的BMW Charging App智慧服務，除彙整全台BMW電動車可用的充電站資訊，還可搜尋充電站點、於BMW i高速充電站查詢即時充電狀態及進行充電付款，讓未來消費者的純電用車生活更顯便捷。
*資訊為BMW iX xDrive50於WLTP測試規範下所測得之數據
Shy Tech 前衛隱形科技 由內而外的大器豪華
進入 BMW iX 豪華純電旗艦休旅的車室，迎面而來的是延續前衛俐落風格的創新座艙布局，導入由 12.3 吋虛擬數位儀錶、14.9 吋中控觸控螢幕所構成的全新一體式懸浮曲面螢幕，結合更加直觀、個性化且充滿藝術美感的圖像式全新 BMW iDrive 8.0 使用者介面、全新六角造型多功能方向盤、全新世代智慧語音助理 2.0、車況抬頭顯示器、RSU 遠端軟體升級、手勢控制功能、無線智慧型手機整合系統與 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，而首度於 BMW iX 登場的全新 AR 擴增實境導航，則可於 14.9 吋中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示接下來車輛即將轉往的方向，不僅科技與未來氣息十足，更能為駕駛大幅提升便利性與行車安全性。
BMW 將未來的車室質感與空間鋪陳，透過 BMW iX 完美細膩鋪陳，以橄欖葉鞣製天然真皮材質、全新一體式造型座椅、豪華型四區恆溫空調、專屬頂級水晶內裝套件、FSC 認證天然木紋飾板、18 具揚聲器最大總輸出達 655 瓦的 harman / kardon 高傳真音響系統與 BMW 旗下車款面積最大的電控調光全景式玻璃車頂，讓iX的座艙氛圍猶如頂級家居生活的延伸，演繹頂級高質感座艙氛圍。同時，全新 BMW iX 更具備車壇中唯一的 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，透過高安全性、高精準定位功能獨立通訊晶片的 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，車主無需取出 iPhone 感應車門把手解鎖，只要將 iPhone 帶在身上，距離車輛 3 公尺時 iX 就會主動開啟頭尾燈迎接駕駛，而走進車輛 1.5 公尺範圍內時 iX 更會直接解鎖並亮起迎賓光毯，同時上車後就能直接啟動車輛，將頂尖豪華科技與用車生活緊密結合，展演貼近人性也更顯直覺的從容率性用車生活。
極致純電駕馭 演繹豪華馳騁新體驗
不論動力形式如何改變，BMW 仍堅持一貫的操控與駕馭想望，為全新 BMW iX 導入全新 My Mode 行車體驗模式切換功能，提供 Efficient 節能、Sport 運動以及 Personal 個人專屬三種駕馭模式，可針對駕駛模式、座艙氛圍、儀錶樣式與顯示資訊進行調整，而 BMW 為全新 iX 所打造的 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，透過 RSU 更新之後更可依據不同駕馭模式進行調整，在不同模式之下，享受由奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主 Hans Zimmer 與 BMW 合作打造的專屬動能音效，將經典性能車的迷人風情、排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更澎湃的電能駕馭情境，展現 BMW 由電而生的動感駕馭體驗。
*WLTP測試規範下所測得之數據
BMW 360 度全方位充電策略 環台電能生活無縫接軌
此外，針對未來入主 BMW 電動車的消費者，總代理汎德不僅將提供原廠交流充電座乙座或 2 年全台經銷商 BMW i 高速充電站免費充電服務，為讓消費者的純電生活更顯便捷，針對台灣市場推出領先業界且具備高度整合的 BMW Charging App 智慧服務，彙整全台 BMW 電動車可用的充電站資訊，覆蓋率遍佈全台。未來，車主不僅能夠透過 BMW Charging App 輕鬆搜尋離目前所在地最近的充電站點、查看充電狀態與紀錄，綁訂信用卡後還能直接透過 App 針對站點的充電服務進行充電付款，讓消費者在享受電能駕馭的同時，更能體驗 BMW 總代理汎德無微不至與超越想像的體貼人性化服務流程，以科技使電能用車生活無縫接軌。
*WLTP測試規範下所測得之數據
全新 BMW iX 正式售價
車型
正式售價(萬元)
BMW iX xDrive40
320
BMW iX xDrive50
390