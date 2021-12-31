男星爆紅後身邊都是「假朋友」　怒譙：別浪費時間

Marz23無預警為粉絲們獻上驚喜，推出日前遠赴洛杉磯與曾入圍葛萊美作曲人的加拿大歌手Jutes合作的全新單曲，這首歌犀利地寫下Marz23一路從無名小卒直到小有名氣後，身邊開始不乏虛榮及蹭流量的「假朋友」，歷經受傷與背叛，Marz23憤而寫了這首歌，請這些人別再來浪費自己的時間。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-31 11:05:00
說起與Jutes的合作契機，Marz23分享與Jutes是透過Instagram互相關注才進一步認識，兩人在音樂作品上同樣都融合各種元素，包括龐克、饒舌、流行等，兩人雖然是素未謀面的「網友」，卻在音樂上有著十足默契。今年疫情期間兩人也共同創作了《浪費時間 Waste My Time》，並相約在洛杉磯拍攝MV，奇妙的過程讓Marz23笑說像見網友一樣既緊張又興奮。
《浪費時間 Waste My Time》以辛辣、坦率的態度寫下身邊那些虛情假意的「假朋友」們想蹭流量的現象，這些人在自己還是無名小卒到現在小有名氣的態度及轉變，讓Marz23頗有感觸，更提到曾遇過根本不認識的人在其他場合說跟自己很熟。他笑說，自己從來不會明說，但都看在眼裡，哪些人是真朋友他全都放在心上，也因此他寫下這首歌，希望那些虛榮、只想利用自己獲得關注的那些人能離開，不要再浪費自己的時間。