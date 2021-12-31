COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男星爆紅後身邊都是「假朋友」　怒譙：別浪費時間

▲Marz23（左）與Jutes合作推出新單曲《浪費時間 》。（圖／華納音樂提供）
▲Marz23（左）與Jutes合作推出新單曲《浪費時間 》。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-31 11:05:00

Marz23無預警為粉絲們獻上驚喜，推出日前遠赴洛杉磯與曾入圍葛萊美作曲人的加拿大歌手Jutes合作的全新單曲，這首歌犀利地寫下Marz23一路從無名小卒直到小有名氣後，身邊開始不乏虛榮及蹭流量的「假朋友」，歷經受傷與背叛，Marz23憤而寫了這首歌，請這些人別再來浪費自己的時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
說起與Jutes的合作契機，Marz23分享與Jutes是透過Instagram互相關注才進一步認識，兩人在音樂作品上同樣都融合各種元素，包括龐克、饒舌、流行等，兩人雖然是素未謀面的「網友」，卻在音樂上有著十足默契。今年疫情期間兩人也共同創作了《浪費時間 Waste My Time》，並相約在洛杉磯拍攝MV，奇妙的過程讓Marz23笑說像見網友一樣既緊張又興奮。

▲Marz23與Jutes合作推出新單曲《浪費時間 》。（圖／華納音樂提供）
▲Marz23與Jutes是在網路上認識。（圖／華納音樂提供）
《浪費時間 Waste My Time》以辛辣、坦率的態度寫下身邊那些虛情假意的「假朋友」們想蹭流量的現象，這些人在自己還是無名小卒到現在小有名氣的態度及轉變，讓Marz23頗有感觸，更提到曾遇過根本不認識的人在其他場合說跟自己很熟。他笑說，自己從來不會明說，但都看在眼裡，哪些人是真朋友他全都放在心上，也因此他寫下這首歌，希望那些虛榮、只想利用自己獲得關注的那些人能離開，不要再浪費自己的時間。

▲Marz23與Jutes合作推出新單曲《浪費時間 》。（圖／華納音樂提供）
▲Marz23（右）新歌傳達那些「假朋友」想要蹭流量的現象。（圖／華納音樂提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀