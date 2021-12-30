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批柯文哲天龍國巨嬰說風涼話　市議員林智鴻改唱金包銀

▲民進黨高雄市議員林智鴻痛批台北市長柯文哲像天龍國巨嬰說風涼話。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨高雄市議員林智鴻痛批台北市長柯文哲像天龍國巨嬰說風涼話。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-30 19:32:54｜2021-12-30 19:33:17

高雄人爭取台電等企業協助公益建設反受質疑，民進黨高雄市議員林智鴻指出，高雄市每年發電、碳排放量都居全國之冠，「用肺發電」北送承擔能源供給，依法爭取國公營企業支持高雄建設天經地義，他不禁喟嘆「別人的性命是框金又包銀，阮（高雄人）的性命不值錢」，批台北市長柯文哲像天龍國巨嬰說風涼話。

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高市府改建壽山動物園獲得台電、中油及民間等企業8千萬元不等的建設經費，今（30）天柯文哲被問到還清唱了台語歌手翁立友的《堅持》「有人出生就好命，阮是用命在打拚」回應媒體，自嘆和高雄市長陳其邁命運大不同，但此話一出引發高雄人不滿。

▲壽山動物園正休園改造中。（圖／翻攝自壽山動物園網站）
▲壽山動物園正休園改造中。（圖／翻攝自壽山動物園網站）
高雄市議員林智鴻根據109年縣市發電量統計排名指出，高雄市全國發電量最高，發電491億度、碳排放量2467萬噸，相對台北市43億度、碳排放量217萬噸，是台北市的11倍以上。

林智鴻痛批，高雄人「用肺發電」痛苦承擔不對等的能源政策，市府與企業合作優化城市休閒與運動環境，還要蒙受柯文哲天龍國思維的踐踏，他不禁喟嘆「別人的性命是框金又包銀，阮（高雄人）的性命不值錢」，籲柯文哲專心市政，別再整天噴政治口水說風涼話了。

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