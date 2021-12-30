批柯文哲天龍國巨嬰說風涼話 市議員林智鴻改唱金包銀
高雄人爭取台電等企業協助公益建設反受質疑，民進黨高雄市議員林智鴻指出，高雄市每年發電、碳排放量都居全國之冠，「用肺發電」北送承擔能源供給，依法爭取國公營企業支持高雄建設天經地義，他不禁喟嘆「別人的性命是框金又包銀，阮（高雄人）的性命不值錢」，批台北市長柯文哲像天龍國巨嬰說風涼話。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-30 19:32:54｜2021-12-30 19:33:17
高市府改建壽山動物園獲得台電、中油及民間等企業8千萬元不等的建設經費，今（30）天柯文哲被問到還清唱了台語歌手翁立友的《堅持》「有人出生就好命，阮是用命在打拚」回應媒體，自嘆和高雄市長陳其邁命運大不同，但此話一出引發高雄人不滿。
高雄市議員林智鴻根據109年縣市發電量統計排名指出，高雄市全國發電量最高，發電491億度、碳排放量2467萬噸，相對台北市43億度、碳排放量217萬噸，是台北市的11倍以上。
林智鴻痛批，高雄人「用肺發電」痛苦承擔不對等的能源政策，市府與企業合作優化城市休閒與運動環境，還要蒙受柯文哲天龍國思維的踐踏，他不禁喟嘆「別人的性命是框金又包銀，阮（高雄人）的性命不值錢」，籲柯文哲專心市政，別再整天噴政治口水說風涼話了。