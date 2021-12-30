《華燈》兇手「越不可能越是」　他分析5點釣出本尊

《華燈初上》在第一季播畢時，留下兇手是誰的疑團，藝人金勤追完8集之後，列出5大嫌疑人，分別是林心如飾演的「Rose媽媽」、謝瓊煖飾演的「阿季」、郭雪芙飾演的「愛子」、張軒睿飾演的「何予恩」、楊祐寧飾演的「潘文成」，本來應該是緝兇刑警的楊祐寧，被猜成兇手，金勤認為：「看起來愈不可能的人，愈有可能是兇手。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-30 20:41:08
金勤列出5個嫌疑人之後，用刪去法排除人選，林心如劇中有一個懂事的兒子，沒必要為了2個背叛她的人，毀了自己和兒子的生活，「而且Rose媽媽的妝髮一絲不苟，她絕對沒空，也懶得親自動手殺人。」再來是愛人被搶走的謝瓊煖，但是她殺人太順理成章，結局通常不會這麼好猜，而郭雪芙、張軒睿，是編劇暗示他們有殺人動機，因為所愛的人不愛自己，而埋下殺意，「但是有這麼無聊嗎？我實在不想花時間深入調查你們。」
將上述嫌疑人都刪去後，最不可能的楊祐寧出線，金勤打趣說：「原因很簡單，我不相信楊祐寧會甘心演一個純正派的刑警。這理由非常後設，超屌吧！」金勤推測Rose媽媽利用愛情控制成哥，成哥身為刑事組組長，絕對知道怎麼殺人可以讓自己不容易被查到，「當一切水落石出，成哥身邊的人都會傻眼，覺得成哥怎麼會做出這樣的傻事，但是成哥才沒空理會，因為成哥為了愛Rose媽媽，願意飛蛾撲火，這就是愛情。」
腦洞大開的推理讓楊祐寧傻眼，親自留言：「請有心人士不要多做無端猜測。」《華燈初上》第二季今（30）日上線，更多耀眼卡司登場，包括霍建華、徐若瑄、鄭元暢、王柏傑、修杰楷、吳慷仁、王靜瑩、王淨、曾敬驊、何思靜、林柏宏、9m88等人。