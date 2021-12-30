高雄跨年再加碼聖誕主燈展演 市府呼籲搭乘公共運輸工具
2022台灣燈會在高雄會前會精彩再加碼！高市府今（30）宣布，好評如潮的聖誕主燈展演，也加入跨年倒數，從晚間6:30起到凌晨01:00每半小時一場。會場周邊不提供停車位，市府協調捷運、輕軌延長營運至凌晨2點、台鐵加開班次營運至凌晨2點半，呼籲觀眾搭乘公共運輸前往跨年；並請務必配合入場掃1922實聯制、量體溫、全程戴口罩等防疫規範。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-30 21:26:24
鼓山警分局今天公布交通疏導措施，鄰近兩處舞台的熱門景點「西子灣」、「壽山風景區」，明天下午5點起進行管制，除了住戶、學校師生、公車及工作人員以外，其他車輛一律禁止進入。其中，跨年晚會管制範圍，第一階段從明12時起管制雙舞台周邊的公園路、七賢路及蓬萊路所圍成的區塊；第二階段從下午5時起擴大北至大公路，東至市中一路、光復三街、成功一路、英雄路及海邊路等，西至鼓山一路，南至蓬萊商港。
第三階段從晚間8時起擴大到建國橋，東側延伸到成功路與青年路及永平路等，西側、南側維持第二階段管制範圍。為疏散跨年活動散場人潮，高雄捷運、輕軌及公車均延長營運到1日凌晨2點，同時加密班距，台鐵也配合營運到2點30分，另外在七賢路高雄港牌樓也有接駁車可直達捷運美麗島站，活動期間各管制路口及沿線均會編排警力進行疏導、管制，請遊客配合員警及義交指揮及疏導。
前往蓬萊舞台的民眾可搭乘捷運至橘線O1西子灣站或輕軌C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站，沿臨海新路、蓬萊路步行抵達會場；前往高流舞台的民眾可搭乘輕軌至C11真愛碼頭站或捷運O2鹽埕埔站，沿大勇路、公園路步行前往。市府更於七賢、蓬萊路口的「高雄港牌樓」加開散場接駁車，歡迎市民朋友多加運用。
同時，為健康迎接2022年，高雄雙舞台跨年將落實實聯制、量測體溫、全程佩戴口罩等防疫措施，但也貼心於周邊設置3處飲食專區。民眾步行至舞台區，入場前先掃實聯制QR Code，就可以於管制區快速通過；會場內除補充水分外皆禁止飲食，蓬萊舞台可於周邊棧貳庫與棧六庫市集，高流舞台則到駁二「霓虹派對 NEOＮ PARTY 2.0 .紫爆」市集，購買完食物到專屬飲食座位區再食用，不能試吃，也不可邊走邊吃。飲食完畢請相互提醒戴上口罩，保護自己也保護親友。