郭子乾人格分裂5角唱《夜襲》　王力宏離婚也變笑點

全民大劇團《2022新年…就快樂啦！》由郭子乾及夏靖庭領銜主演，郭子乾在劇中不僅一人分飾多角，同時扮演柯P、郭台銘、蘇貞昌以及劉寶傑，還可以讓四人互相對話，更以「前高雄市市長」的形象大唱歌曲《夜襲》。劇情巧妙融入歷年時事，王力宏離婚、宋少卿酒駕通通成為笑哏。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-30 21:47:27
《2022新年…就快樂啦！》帶觀眾一起回顧台灣的重大新聞，看郭子乾超強模仿，聽特製的流行音樂大串燒，金鐘影帝夏靖庭少見開金嗓，模仿五月天唱起《離開地球表面》，邀請觀眾一起離開劇場表面，劇中收錄從2004年至今台灣經典的跨年流行歌曲，進場觀眾不僅可以感受跨年氛圍，也可以拿著螢光棒一起High，最特別的是，臨近12點，台上演員會一起和觀眾倒數跨年。
編導謝念祖表示，這齣戲最大的特色就是「時事性」，會把台灣從2004年至今年的重大事件收進戲中，編導透露近兩年台灣新聞圍繞在疫情，因此今年演出一定會講到3+11、阿公店、諾富特；另外還有近期社會事件，例如公投議題、林秉樞家暴、王力宏離婚、宋少卿酒駕事件，通通成為笑哏收進劇中。《2022新年…就快樂啦！》12月31日晚上9點半唯一跨年場，購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活。
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