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【車勢星聞】影∕《Toyota TV跨年倒數直播演唱會》邱鋒澤盼海外巡演，陳零九將跨足演戲

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-31 01:55:20

由歌手陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會，主持人凱莉問及新年工作計畫，邱鋒澤表示一直很想做海外的巡演，期盼明年疫情好轉能夠與更多國家的粉絲相聚，陳零九則驚喜透露明年將跨足演戲，嚐試更多有趣的工作。

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【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
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【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。
【車勢星聞】「九澤CP」Toyota TV跨年倒數直播演唱會主持人凱莉。
【車勢星聞】「九澤CP」Toyota TV跨年倒數直播演唱會主持人凱莉。
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