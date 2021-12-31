【車勢星聞】影∕《Toyota TV跨年倒數直播演唱會》邱鋒澤盼海外巡演，陳零九將跨足演戲

由歌手陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會，主持人凱莉問及新年工作計畫，邱鋒澤表示一直很想做海外的巡演，期盼明年疫情好轉能夠與更多國家的粉絲相聚，陳零九則驚喜透露明年將跨足演戲，嚐試更多有趣的工作。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。×【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。×【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。×【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。×【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。×【車勢星聞】陳零九、邱鋒澤組成的「九澤CP」舉辦Toyota TV跨年倒數直播演唱會。【車勢星聞】「九澤CP」Toyota TV跨年倒數直播演唱會主持人凱莉。×【車勢星聞】「九澤CP」Toyota TV跨年倒數直播演唱會主持人凱莉。 Zeekr 與Waymo合作開發全新自駕電動車，將加入Waymo one無人駕駛叫車服務 Kia 邁入新紀元與台北 101 合作！EV6 電動車登上台灣最高樓320 萬起！全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅登場