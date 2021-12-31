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NOW早報／年末震撼彈！台灣大併台灣之星　穩坐電信二哥

▲台灣大哥大日前宣布合併台灣之星，消息引發各界討論。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大哥大日前宣布合併台灣之星，消息引發各界討論。（圖／台灣大哥大提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 06:38:21

台灣大哥大併台灣之星！用戶達980萬　直逼中華電信

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台灣大哥大昨（30）日晚間19時，在台灣證券交易所發表重大訊息說明會，由執行副總暨財務長俞若奚說明，台哥大與台灣之星，將以發行新股方式合併，預計在取得公平會與國家通訊傳播委員會（NCC）核准後，訂定合併基準日。

俞若奚表示，合併後台灣大為存續公司，台灣之星為消滅公司，換股比例為每一股台灣之星普通股，換發台灣大哥大0.04508股普通股，為進行本合併案，台灣大哥大預計增資發行2.82億股普通股。

台灣大哥大預計，本合併案能盡快獲得主管單位NCC核准，期盼儘速整合、發揮營運綜效，為雙方用戶、員工、股東等爭取最大權益，開啟多元新局面，雙方用戶加總共有980萬。市場人士認為，台灣大哥大合併台灣之星將穩坐二哥，進逼中華電信的1065萬戶。

▲台灣大哥大和台灣之星兩家企業今天各自召開董事會後，由台灣大哥大董事長蔡明忠與台灣之星董事長林清棠代表雙方完成簽約儀式。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大哥大和台灣之星兩家企業昨天各自召開董事會後，由台灣大哥大董事長蔡明忠與台灣之星董事長林清棠代表雙方完成簽約儀式。（圖／台灣大哥大提供）
今日天氣／跨年夜冷空氣持續影響！早晚溫差大記得保暖

中央氣象局今（31）日表示，今天這波冷空氣稍乾，只有在迎風面的大台北及東半部地區全天有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴，溫度方面，今天北部及東北部天氣較涼冷，預測清晨低溫在西半部及東北部僅13至15度，東部及東南部約16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些；高溫部分，北部及東北部17至19度，東部及東南部20到22度，中南部約23至25度，中南部日夜溫差較大。

▲中央氣象局預測，今年冬天平均氣溫將接近正常，雨量則可能正常到偏少。（圖／NOWnews資料照片）
▲今天早晚溫差大，民眾要注意保暖。（圖／NOWnews資料照片）
驚傳新北聯醫3醫護過勞「2死1傷」　院方駁斥：沒有超時

昨（30）日晚間傳出，新北市聯合醫院三重院區有護理師，接連在一個月內送急診，其中2人死亡、1人住院治療，被質疑醫院有超時工作、過勞情形，對此，新北聯醫駁斥說法，澄清3名護理師，一位是因心臟旁的血管瘤破裂、一位是不慎在樓梯在跌倒撞傷頭部、顱內出血，另一位則是腦部血管瘤破裂住院治療中，並無超時工作。

據《三立新聞網》報導，有網友爆料指出，新北市聯合醫院三重院區，自11月底至今已有3名護理師身體出狀況，其中有2人死亡、1人正在醫治中，醫院下了封口令，現在要辦祈福法會，遭質疑是心虛引發輿論。

因應武漢肺炎疫情，新北市府要求各院嚴格實施感染管制，確實做好分流篩檢及分流收治。新北市立聯合醫院三重院區1日起啟動院內感染管制策略，每床陪病人數限1人，探病者也以每床1人為限。（新北市政府衛生局提供）中央社記者葉臻傳真109年3月1日
▲新北聯醫傳出有醫護人員超時工作。（圖/新北市政府衛生局提供）。
對此，新北聯醫回應指出，三重院區1名護理師，在11月26日下午於護理站昏倒，經檢查及手術後，確診為腦部動靜脈血管畸型出血，目前轉院復健中；而死亡2人，其中1人有三高病史，罹患慢性病10餘年，在12月18日昏倒後，檢查診斷為主動脈剝離破裂出血，緊急搶救仍無法挽回，不幸病故，另1名護理師則是在樓梯間跌倒撞倒頭部，以致顱內出血而亡，純屬意外。

新北聯醫說明，3名同仁沒有超時工作，否認「過勞死」的說法，並回應祈福法會是為安定同仁情緒，後續將會全力配合勞檢，也會加強關懷同事健康與工作情形。

雞排妹買豪宅剛驗屋就轉手　「500萬價差」背後實情曝光

28歲的藝人鄭家純（雞排妹）除了在演藝圈、網路上有一定的聲量之外，也斜槓經營情趣用品副業，去年還與親友共同集資，在大安區購入整層共3戶的豪宅「敦南好好」，不過鄭家純11月才剛驗屋，近期就被發現已放在房屋交易網上銷售，價差高達500萬元，對此，經紀人康姐也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

鄭家純上個月開箱新屋時，帶著專業好友一同驗屋，並拿著水平尺到處丈量，深怕屋子出任何差錯，也揪出建商漆油漆偷工減料。怎料才隔一個月，就傳出鄭家純已將其中2戶出售，在房屋交易網也能查見，其中21坪無車位開價2480萬元，一買一賣可賺轉手價將近500萬元，隨後康姐也證實此事，表示鄭家純先前購屋時，就曾表示買房的用途就是投資，看來鄭家純不僅副業經營有成，在理財方面也有自己的規畫，頗具生意頭腦。

▲雞排妹。（圖／翻攝雞排妹FB）
▲雞排妹。（圖／翻攝雞排妹FB）
據了解，鄭家純去年9月就被目擊現身大安區建案「敦南好好」的接待中心，一口氣買下位於8樓的3戶，坪數分別為21、22、24坪的2房戶型，若加上車位，總價約為6000萬，入手價約89萬一坪。沒多久鄭家純也親自透過臉書，回應價差500萬一事：「是記者大大們誤會了，實際成交價要看狀況，而且還得繳稅，若順利成交，一戶也不會賺那麼多。」

年終40個月有機會了！長榮「3職缺」不限科系　月薪超狂

長榮海運（2603）今年獲利大爆發，由於景氣熱翻，前三季獲利已經突破1500億，昨（30）日還傳出員工年終爽領40個月，讓外界相當羨慕，甚至引發網友急問「該怎麼去長榮海運上班？」事實上，長榮海運曾在招募影片中表示，有「3種職缺」不限科系皆能報考，月薪甚至高達43K。

長榮海運今年業績創長紅，長榮累計前三季稅後盈餘為1582.79億元，EPS高達30.27元，今日便傳出一口氣大方發出高額年終，甚至外傳有員工一次領到最高40個月，約新台幣200萬元的年終獎金。對此，長榮強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。

▲長榮海運今（30）日傳出有員工最高領取40個月的年終獎金，引發網友們好奇該怎麼去長榮海運工作。事實上，長榮海運先前曾公布有「3職缺」不限科系皆能報考。（圖／翻攝臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臉書粉專）
▲長榮海運（30）日傳出有員工最高領取40個月的年終獎金，引發網友們好奇該怎麼去長榮海運工作。事實上，長榮海運先前曾公布有「3職缺」不限科系皆能報考。（圖／翻攝臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司臉書粉專）
消息傳出後，引發不少鄉民好奇如何進入長榮海運工作，就有網友於PTT上表示「突然對長榮產生興趣了，結果上網看，竟然沒開陸勤職缺，慟！大家搶著應徵所以關閉職缺嗎？」事實上，長榮海運YouTube頻道上，就曾發布今年3月至台灣師大就業博覽會的陸勤招募影片，當時有提到招募的11個職缺中，有3類不限科系皆可報考，包括「營業、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員」，其他職缺則為限定科系，或須持有特定證照。

影片中表示，新人入職時皆有入職訓練，時間約3-4天，訓練包括各部門介紹、職安介紹、專業知識技能介紹等，訓練結束後會分發至各單位訓練，單位訓練則依各單位安排的課程與天數而定。至於大家最在意的薪水問題，長榮海運員工公布正式任用後起薪高達43K。另外，員工還分享公司也有不少福利活動，包括社團活動、2020年類出國包機、電影包場、餐廳海鮮吃到飽等。

超商福袋怎挑最超值？內行曝「1秘訣」：實測後真賺了

新年就快到了，便利商店紛紛搶攻春節商機，推出春節限定福袋，裡面含有基本的零食餅乾、飲料不等，幸運的民眾則有機會抽到特別的獎品，現金抵用券、杯子、袋子等。近日，就有網友分享自己的挑選秘訣，經過實測開箱後，讓不少人直喊「真的賺了」。

根據原po於《7-11全家 各超商新品資訊共享》分享，自己用熊貓買了一袋全家福袋，而私藏的秘訣就是在備註上要求「選最重的一袋」，他也曬出自己的開箱照，除了基本的零食餅乾外，還有全家let's cafe的保溫瓶，讓原po開心的直呼幸運。

▲原po秉持挑重的原則，從福袋開出保溫瓶。（圖／取自《7-11全家 各超商新品資訊共享》）
▲原po秉持挑重的原則，從福袋開出保溫瓶。（圖／取自《7-11全家 各超商新品資訊共享》

貼文一出，網友們也紛紛表示「選重的就對了」、「聽了原po建議選重的，真的開出保溫瓶欸超喜歡」、「這一袋真讓人羨慕」、「有保溫杯無敵超值」、「有保溫杯就賺了」、「這袋感覺棒！連零食都好吃」、「剛剛如法炮製下單，希望跟你一樣好運」。

但也有不少網友選到重量差不多的罐裝飲料，「我幫大家滅火，是我人品差還是收到保溫杯才能發圖」、「真的選重的都是飲料還是保溫瓶呢」、「運氣好好 我選到很重但是裡面是盤子」。（編輯：張嘉哲）

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