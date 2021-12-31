NOW早報／年末震撼彈！台灣大併台灣之星　穩坐電信二哥

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俞若奚表示，合併後台灣大為存續公司，台灣之星為消滅公司，換股比例為每一股台灣之星普通股，換發台灣大哥大0.04508股普通股，為進行本合併案，台灣大哥大預計增資發行2.82億股普通股。
台灣大哥大預計，本合併案能盡快獲得主管單位NCC核准，期盼儘速整合、發揮營運綜效，為雙方用戶、員工、股東等爭取最大權益，開啟多元新局面，雙方用戶加總共有980萬。市場人士認為，台灣大哥大合併台灣之星將穩坐二哥，進逼中華電信的1065萬戶。
今日天氣／跨年夜冷空氣持續影響！早晚溫差大記得保暖
中央氣象局今（31）日表示，今天這波冷空氣稍乾，只有在迎風面的大台北及東半部地區全天有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴，溫度方面，今天北部及東北部天氣較涼冷，預測清晨低溫在西半部及東北部僅13至15度，東部及東南部約16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些；高溫部分，北部及東北部17至19度，東部及東南部20到22度，中南部約23至25度，中南部日夜溫差較大。
驚傳新北聯醫3醫護過勞「2死1傷」 院方駁斥：沒有超時
昨（30）日晚間傳出，新北市聯合醫院三重院區有護理師，接連在一個月內送急診，其中2人死亡、1人住院治療，被質疑醫院有超時工作、過勞情形，對此，新北聯醫駁斥說法，澄清3名護理師，一位是因心臟旁的血管瘤破裂、一位是不慎在樓梯在跌倒撞傷頭部、顱內出血，另一位則是腦部血管瘤破裂住院治療中，並無超時工作。
據《三立新聞網》報導，有網友爆料指出，新北市聯合醫院三重院區，自11月底至今已有3名護理師身體出狀況，其中有2人死亡、1人正在醫治中，醫院下了封口令，現在要辦祈福法會，遭質疑是心虛引發輿論。
對此，新北聯醫回應指出，三重院區1名護理師，在11月26日下午於護理站昏倒，經檢查及手術後，確診為腦部動靜脈血管畸型出血，目前轉院復健中；而死亡2人，其中1人有三高病史，罹患慢性病10餘年，在12月18日昏倒後，檢查診斷為主動脈剝離破裂出血，緊急搶救仍無法挽回，不幸病故，另1名護理師則是在樓梯間跌倒撞倒頭部，以致顱內出血而亡，純屬意外。
新北聯醫說明，3名同仁沒有超時工作，否認「過勞死」的說法，並回應祈福法會是為安定同仁情緒，後續將會全力配合勞檢，也會加強關懷同事健康與工作情形。
雞排妹買豪宅剛驗屋就轉手 「500萬價差」背後實情曝光
28歲的藝人鄭家純（雞排妹）除了在演藝圈、網路上有一定的聲量之外，也斜槓經營情趣用品副業，去年還與親友共同集資，在大安區購入整層共3戶的豪宅「敦南好好」，不過鄭家純11月才剛驗屋，近期就被發現已放在房屋交易網上銷售，價差高達500萬元，對此，經紀人康姐也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
鄭家純上個月開箱新屋時，帶著專業好友一同驗屋，並拿著水平尺到處丈量，深怕屋子出任何差錯，也揪出建商漆油漆偷工減料。怎料才隔一個月，就傳出鄭家純已將其中2戶出售，在房屋交易網也能查見，其中21坪無車位開價2480萬元，一買一賣可賺轉手價將近500萬元，隨後康姐也證實此事，表示鄭家純先前購屋時，就曾表示買房的用途就是投資，看來鄭家純不僅副業經營有成，在理財方面也有自己的規畫，頗具生意頭腦。
據了解，鄭家純去年9月就被目擊現身大安區建案「敦南好好」的接待中心，一口氣買下位於8樓的3戶，坪數分別為21、22、24坪的2房戶型，若加上車位，總價約為6000萬，入手價約89萬一坪。沒多久鄭家純也親自透過臉書，回應價差500萬一事：「是記者大大們誤會了，實際成交價要看狀況，而且還得繳稅，若順利成交，一戶也不會賺那麼多。」
年終40個月有機會了！長榮「3職缺」不限科系 月薪超狂
長榮海運（2603）今年獲利大爆發，由於景氣熱翻，前三季獲利已經突破1500億，昨（30）日還傳出員工年終爽領40個月，讓外界相當羨慕，甚至引發網友急問「該怎麼去長榮海運上班？」事實上，長榮海運曾在招募影片中表示，有「3種職缺」不限科系皆能報考，月薪甚至高達43K。
長榮海運今年業績創長紅，長榮累計前三季稅後盈餘為1582.79億元，EPS高達30.27元，今日便傳出一口氣大方發出高額年終，甚至外傳有員工一次領到最高40個月，約新台幣200萬元的年終獎金。對此，長榮強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。
消息傳出後，引發不少鄉民好奇如何進入長榮海運工作，就有網友於PTT上表示「突然對長榮產生興趣了，結果上網看，竟然沒開陸勤職缺，慟！大家搶著應徵所以關閉職缺嗎？」事實上，長榮海運YouTube頻道上，就曾發布今年3月至台灣師大就業博覽會的陸勤招募影片，當時有提到招募的11個職缺中，有3類不限科系皆可報考，包括「營業、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員」，其他職缺則為限定科系，或須持有特定證照。
影片中表示，新人入職時皆有入職訓練，時間約3-4天，訓練包括各部門介紹、職安介紹、專業知識技能介紹等，訓練結束後會分發至各單位訓練，單位訓練則依各單位安排的課程與天數而定。至於大家最在意的薪水問題，長榮海運員工公布正式任用後起薪高達43K。另外，員工還分享公司也有不少福利活動，包括社團活動、2020年類出國包機、電影包場、餐廳海鮮吃到飽等。
超商福袋怎挑最超值？內行曝「1秘訣」：實測後真賺了
新年就快到了，便利商店紛紛搶攻春節商機，推出春節限定福袋，裡面含有基本的零食餅乾、飲料不等，幸運的民眾則有機會抽到特別的獎品，現金抵用券、杯子、袋子等。近日，就有網友分享自己的挑選秘訣，經過實測開箱後，讓不少人直喊「真的賺了」。
根據原po於《7-11全家 各超商新品資訊共享》分享，自己用熊貓買了一袋全家福袋，而私藏的秘訣就是在備註上要求「選最重的一袋」，他也曬出自己的開箱照，除了基本的零食餅乾外，還有全家let's cafe的保溫瓶，讓原po開心的直呼幸運。
貼文一出，網友們也紛紛表示「選重的就對了」、「聽了原po建議選重的，真的開出保溫瓶欸超喜歡」、「這一袋真讓人羨慕」、「有保溫杯無敵超值」、「有保溫杯就賺了」、「這袋感覺棒！連零食都好吃」、「剛剛如法炮製下單，希望跟你一樣好運」。
但也有不少網友選到重量差不多的罐裝飲料，「我幫大家滅火，是我人品差還是收到保溫杯才能發圖」、「真的選重的都是飲料還是保溫瓶呢」、「運氣好好 我選到很重但是裡面是盤子」。（編輯：張嘉哲）