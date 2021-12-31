共機今年擾台逾940架次 中國國防部嗆：只會多、不會少
台灣國防部近日在立法院提出專案報告時指出，今年1月迄今，已有超過940架次的共機擾台，數量比起2019與2020年都還要多。中國國防部發言人譚克非30日被問到此事時，嗆道：「實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多、不會少。」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-31 07:02:44
根據中國國防部官網聲明，在12月30日下午舉行的例行記者會上，有在場傳媒問到，台灣當局近期頻繁炒作中國威脅論，宣稱今年以來共機逾940架次進入台灣空域，數量是2019、2020年度總和的2倍。另外，美國也有國防部官員聲稱，中國在台灣周邊海空域的行動，增加了印太地區武裝部隊之間誤判的可能性，加強台灣自衛是項緊迫任務。想問官方有何評論？
對此，中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校回應指，當前台海局勢緊張升級的根源，在於民進黨當局和台獨分裂勢力的謀獨挑釁，以及外部勢力「以台制華」的圖謀。捍衛國家主權安全、遏制台獨分裂行徑，是中國人民解放軍義不容辭的責任。
譚克非進一步表示，今年以來，解放軍常態環台，組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，並常態抵近台灣周邊，組織多軍兵種力量聯合戰備警巡，以及常態在台灣附近海空域組織聯合對海突擊、聯合對陸打擊、聯合防空作戰等實戰化演練，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量「只會多、不會少」。
譚克非強調，解放軍動作的目標十分明確，那就是以果斷行動回擊台灣內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。